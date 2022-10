Grundschüler erhielten wichtige Tipps

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Gesundheitstag findet jedes Jahr im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage statt. Er stellt ein Angebot im Bereich der Ernährungsbildung und Bewegungsförderung dar und richtete sich in diesem Jahr an die Grundschüler in und um Schwarzach. Insgesamt sind an dem Gesundheitstag rund 135 Kinder zu Gast in der Schwarzach-Halle. Das Programm wurde in der Schwarzachhalle für die einzelnen Schulen zwei Mal in Folge aufgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Organisation und Durchführung des Gesundheitstags erfolgt durch die Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis (Melanie Rudolf, Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis).

In einem Theatervortrag verkörperte Dr. Stephanie Hoy den Inneren Schweinehund (Tinko-Kindertheater aus Gießen). Hanna Bender ist BeKi-Referentin und Ernährungswissenschaftlerin von DR. Ambrosius-Studio für Ernährungsberatung in Mosbach. Gemeinsam hielten die Expertinnen den Theatervortrag.

Mehr zum Thema Neckar-Odenwald-Kreis Gleichstellung als Herzensangelegenheit Mehr erfahren 15. Oktober „Nimm deine Ausbildung in die Hand“ Mehr erfahren

Die BeKi-Referentin Rebecca Steiner vom Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes im Neckar-Odenwald-Kreis war für den Erklär-Stand zum Thema „Zucker in Getränken und Süßigkeiten“ zuständig. Dazu gab es einen Informationsstand für Lehrkräfte zum Thema Prävention an Schulen und Medienkompetenz.

Doris Treibel, Vorsitzende des TSV Schwarzach betreute den letzten Programmpunkt: Einen Bewegungsparcours für die Kinder.

Die Neckar-Odenwald-Tage finden in diesem Jahr in Schwarzach statt. Nach dem Auftakt mit dem Historikertag und dem Familientag war der Gesundheitstag der zweite Programmpunkt. Es folgt nun noch der Kreisseniorentag am Freitag, 21. Oktober, und der Frauentag am 18. November. lra/mf