Großes Vertrauen in das Vorstandsteam

Hettingen. Die Generalversammlung der FG „Hettemer Fregger“ fand im Gasthaus „Zur Wanderlust“ in Hettingen statt. Kirsten Erfurt begrüßte im Namen des Vorstandsteams die Gemeinde- und Ortschaftsräte, die Vertreter der örtlichen Vereine und alle Mitglieder.

Nach dem Totengedenken blickte das Vorstandsteam auf die Kampagne zurück. In Verbindung mit der Gemeinde und dem mobilen Impfteam unter medizinischer Leitung von Tilo Strittmatter fand am 5. Dezember 2021 eine Impfkampagne im „Lindensaal“ statt. Hier wurden in sieben Stunden 255 Personen geimpft. Voller Zuversicht plante man eine Kampagne im gewohnten Rahmen, jedoch konnten aufgrund der Pandemie wiederholt keine Innenveranstaltungen durchgeführt werden Dies erforderte kurzfristige Änderungen in den Planungen. Alternativ wurde unter anderem durch den Elferrat Dominik Matt zwei Videos über alte Auftritte in Form einer Fregger–Retro–Show auf der Homepage der FG online gestellt. Ein weiterer Höhepunkt des vergangenen Jahres war die gemeinsame Ungarnfahrt ins Kombinat Waas.

Auch für die Jungen „Fregger“ war etwas im Rahmen des „Hettemer Ferienkalender“ geplant. Dies fiel jedoch aufgrund des schlechten Wetters buchstäblich ins Wasser. Präsident Robin Schmelcher ging in seinem Rückblick speziell auf die virtuelle Sitzung, dem „Äschesack-TV“ ein. Auch fanden verschiedene Aktivitäten im Außenbereich statt. Die Fastnachtszeitung wurde verkauft, der Narrenbaum konnte gestellt werden und der Kindergarten veranstaltete einen Rosenmontagsumzug. Einen Auswärtsauftritt absolvierte die Freggergarde bei der Online-Prunksitzung in Mudau.

Goldene Ehrennadel

Der Kassenwart der Freggerzeitung Klaus Müller zeigte in Vertretung der Kassenwartin Susanne Sutter eine stabile finanzielle Lage der FG auf, obwohl Pandemie-bedingt benötigte Einnahmen ausblieben. Dies wurde auch von den Kassenprüfern bestätigt.

Ein Höhepunkt einer jeden Generalversammlung sind Ehrungen von verdienten aktiven und passiven Mitgliedern. Die silberne Ehrennadel für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde an Christian Neuhäuser und für 25 Jahre passive Mitgliedschaft an Nadine Hübner, Inge Müller, Verena Steichler und Hannelore Wachter überreicht. Die goldene Ehrennadel für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Ilona Baier-Matt und Gunter Erg sowie für 40 Jahre passive Mitgliedschaft Christiane Göbel-Weigand und Gisbert Gremminger.

Erstmals wurden in der Generalversammlung auch Ehrungen des Narrenrings Main-Neckar und des Bund deutscher Karneval verliehen. Der Vizepräsident des Narrenrings, Stefan Schwab, Schriftführer Thomas Gadet und der Jugendleiter Thomas Schmelcher führten die Ehrungen durch. Ehrungen des Narrenrings Main-Neckar in Silber gingen an Gerd Balles und Ricky Strebel. In Gold konnte Klaus Müller ausgezeichnet werden. Den BDK-Orden in Silber erhielten Ilona Baier-Matt und in Gold Erich Mosbacher.

Nach seinen Grußworten fungierte Ortsvorsteher Timo Steichler auch als Wahlleiter. Bei den Wahlen wurden die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Gewählt wurden:

Vorstandsteam: Kirsten Erfurt, Michael Link, Michael Hartmann, Guy Sutter und Präsident Robin Schmelcher, Geschäftsführer Jürgen Müller, Kassenwartin Susanne Sutter, Kassenwart der Freggerzeitung Klaus Müller

Erweiterter Vorstand: Kassenprüfer Daniela Hirsch und Reinhold Erg, Bereich IT / Presse / soziale Medien Dominik Matt, Pressereferentin Ilona Baier-Matt, Jugendreferent Manuel Möller, Gardebeauftragte Hannah Stewner

Beisitzer mit Funktion: Gerd Balles, Erich Mosbacher, Melanie Strebel, Hedi Rösch, Nadine Schmitt, Rüdiger Schmitt, Stefan Frank, Nico Schmelcher, Thomas Englert und Steffen Weismann.

Die Ehrenvorsitzenden Rudi Knühl und Klaus Matt, sowie die Ehrenpräsidenten Gerhard Raab und Fritz Kreuzer gehören dem Vorstand mit Sitz und Stimme an. Präsident böleibt Robin Schmelcher, Vizepräsident Guy Sutter. Elferräte: Thomas Englert, Stefan Frank, Michael Hartmann, Dominik Matt, Nico Schmelcher, Rüdiger Schmitt, Manuel Möller, Arno Kirchgeßner, Christoph Lutze, Tobias Gremminger.

Zum Abschluss ging Kirsten Erfurt kurz auf die nächste Kampagne ein. Hier sind die Planungen bereits in vollem Gange.