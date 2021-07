Großer Schritt für das kleine Götzingen

Ein Tag, der in Götzingen in die Geschichte eingeht: Am Sonntag fand die Gründungsversammlung der Genossenschaft für das Projekt „Nachbarschaftsdorfladen“ statt.

Götzingen. Als gelungenes und vielversprechendes Start-Event entwickelte sich die Gründungsversammlung der durch die Bürgerschaft mutig in Visier genommenen Genossenschaft „Nachbarschaftsdorfladen Götzingen“ am Sonntag in der Festhalle. Ortsvorsteherin Gramlich eröffnete die Versammlung mit einem Willkommen an die Interessenten, unter ihnen auch Bürgermeister Roland Burger und zeigte sich dabei angetan von der guten Resonanz.

Sie ging kurz ein auf die Hintergründe dieser visionären Idee, die sie als Meilenstein von generationenübergreifender Tragweite für die Zukunft der Dorfgemeinschaft wertete und mit dem Goethe-Zitat „Erfolg hat drei Buchstaben – TUN!“ als Motto überschrieb. Zunächst wurde dann Willi Biemer zum Versammlungsleiter bestellt und Petra Link zur Protokollführerin. Vor Eintritt in die Tagesordnung dankte Willi Biemer dem „Team Grau“ für die Basisarbeit sowie die Vorbereitung der Gründungsversammlung, der er einen guten Verlauf wünschte.

Ortsvorsteherin Gramlich oblag es, zum Einstieg in das bemerkenswerte Unterfangen Anlass und Ziel des Projektes zu präzisieren. Da es seit einiger Zeit in Götzingen keine Einkaufsmöglichkeit mehr gibt und auch die Gastronomie weggebrochen ist, soll der Dorfgemeinschaft mit diesem Vorhaben wieder etwas an Lebensqualität zurückgewonnen werden – nämlich die Möglichkeit vor Ort den Einkauf für den Alltagsbedarf zu tätigen und das verbunden mit einem Café als Begegnungsstätte.

Reelle Chance

Jürgen Türschel ergänzte, dass nur der Weg über eine Genossenschaft eine reelle Chance zur Realisierung dieses Zieles biete. Er erläuterte den bisherigen Ablauf der Planungs- und Vorbereitungsarbeiten sowie den weiteren Weg der Installation einer solchen Einrichtung. Wenn alles nach den bisherigen Vorstellungen vorangebracht werden kann, könnte 2022 mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden.

Den ausgearbeiteten Satzungsentwurf stellte Reinhold Goisser vor und betonte, dass man sich im Wesentlichen am Vorschlag des Genossenschaftsverbandes Baden-Württemberg orientiert habe sowie an der Regelung einer solchen Einrichtung in der Gemeinde Rosenberg. Er erläuterte die wesentlichen Punkte daraus und beantwortete auch Fragen dazu.

Die vorgeschlagene Satzung wurde angenommen und der Beschluss durch die 90 anwesenden Gründungsmitglieder unterzeichnet. Damit war am 18. Juli um 15.45 Uhr die Genossenschaftsgründung de facto erfolgt – ein großer Schritt für eine kleine Dorfgemeinschaft wie Götzingen.

Bürgermeister Roland Burger unterstrich in seinem Grußwort, dass mit dem demonstrierten Zuspruch aus der Bevölkerung ein starkes Signal gesetzt wurde. Man zeige sich damit als starke Solidargemeinschaft, habe sich aber auch ein wirklich ambitioniertes Ziel gesetzt. Der anspruchsvolle Plan stelle aufgrund des notwendigen Neubaus schon ein erstmaliges Projekt in der Region dar, das Einsatzbereitschaft, Unterstützung und Durchhaltevermögen erfordere, die Genossen seien da definitiv gefordert und tragen auch eine große Verantwortung.

Deren aktive und dauerhafte Unterstützung sei notwendig und die Voraussetzung dafür, dass das Vorhaben erfolgreich realisiert und dann auch unterhalten werden könne. Er sagte die Kooperation der Stadt zu, drücke dem federführenden „Team Grau“ die Daumen, dass alles nach Plan klappt, und wünschte für die Umsetzung viel Erfolg.

Die Wahlpremiere von Vorstand und Aufsichtsrat ging flott über die Bühne. In den Vorstand wurden gewählt: Vorsitzender Reinhold Goisser, stellvertretender Vorsitzender Jürgen Türschel, Dritter Vorsitzender Kai Rösch. In den Aufsichtsrat wurden berufen: Heike Ehret, Daniela Gramlich, Friedbert Holderbach, Werner Jäger, Dominik Müller, Wolfgang Schwab und Monika Steinmüller. Weiter bestellte die Versammlung die künftigen Funktionsträger für die Arbeitskreise im „Team Grau“: Rechnungswesen – Dirk Hermann, Einkauf – Volker Holderbach, Marketing – Julia Hellmuth, Mitglieder-Verwaltung – Silvia Egenberger und Ursula Volk, Personal – Reinhold Goisser.

Mit einer für den 25. September 2021 projektierten „Aktion Dorf-markt“ auf dem künftigen Dorfladen-Areal soll der Bevölkerung schon mal ein erster kleiner Ausblick auf das künftig zu erwartende Dorfladen-Angebot vermittelt werden. Zwischen 7.00 und 13.00 Uhr werden dort präsent sein: Eine Metzgerei, eine Bäckerei, eine Mühle, eine Weinhandlung und ein Geflügelhof. Außerdem werden Lebensmittel wie Honig, Fische, Öle, Müsli und Nudeln dort angeboten.

In ihrem Schlusswort dankte Daniela Gramlich für das breite Interesse und die rege Beteiligung. Mit der Gründung sei nun eine wichtige und bahnbrechende Stufe des Vorhabens bewältigt.