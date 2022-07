Gleich dreimal gab es die Traumnote 1,0

Buchen. 36 Absolventen haben ihre schulische Ausbildung zur Staatlich anerkannten Erzieherin und zum Staatlich anerkannten Erzieher beendet. Zwölf Schülerinnen erwarben gleichzeitig die Fachhochschulreife. Für die 16 Schüler der praxisintegrierten Ausbildung (PiA), einem dualen Ausbildungsgang mit drei Tagen Unterricht in der Schule und zwei Tagen praktischer Ausbildung in Kindergärten, endet die komplette Ausbildung. Für 18 Schülerinnen und zwei Schüler im Vollzeitunterricht schließt sich noch ein Berufsanerkennungsjahr an.

Die Abschlussveranstaltung, die nach den letzten beiden, durch die Pandemie geprägten Jahre, erstmals wieder mit Familienangehörigen und Freunden stattfinden konnte, fand ihren feierlichen Rahmen in der Buchener Sankt-Oswald-Kirche. In seiner Begrüßung ging der Schulleiter Jürgen Nied auf die stark gestiegenen Anforderungen in der Ausbildung zum Erzieherberuf ein. Hier zeigen sich deutlich die Herausforderung und der unersetzliche Wert, den die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher einnehme. Sie erhöhe unter anderem die Bildungschancen von Kindern und ermögliche eine Integration und Sozialisation, insbesondere seit der Flüchtlingswelle 2014. Zum Schluss ließ der Schulleiter, der auch Klassenleiter der PiA3-Klasse war, die Ausbildungszeit mit einem kleinen Handpuppenspiel – mit Teufelchen und Engelchen – Revue passieren, bevor die Klassen mit ihrer Religionslehrerin, Angelika Dobslaw, unter dem Motto „So fängt das Neue nach dem Alten an“ zu einem Abschlussgottesdienst überleiteten.

Vor der Zeugnisübergabe verabschiedete der Schulleiter die Lehrerinnen Nadine Polk sowie Evamaria Hennig, die kurz vor dem Ruhestand steht, aus der Funktion der Stellvertretenden Schulleiterin. Als neue Ständige Stellvertreterin des Schulleiters begrüßte Nied Angelika Dobslaw, die schon seit einigen Jahren die Fächer Deutsch und Religion an der Schule unterrichtet.

Auch die Klasse PiA3 verabschiedete sich mit einem umgedichteten Text auf das Lied von Max Giesinger: „So laufen die Jahre und irgendwann kommen wir an“. Larissa Greulich und Teresa Schmitt hielten einen launigen Rückblick auf die widrigen Arbeitsbedingungen im letzten Coronawinter.

Der Oberkurs verabschiedete sich mit dem Lied: „Es ist Zeit zu gehen, wir danken euch für all die Jahre“. Johanna Greeuw hielt für die Klasse 2BKSP2 einen kurzen Rückblick, bei dem sie auf Online- und Präsenzunterricht einging, schöne Erlebnisse und die gute Zusammenarbeit, die besonders im letzten Schuljahr gewachsen sei, in Erinnerung rief. Mit einem Dank und jeweils einer Sonnenblume für Schulleitung und Lehrer, die sie durch die nicht immer ganz einfache Zeit geführt hätten, leitete sie zur Zeugnisvergabe über, die von Schulleiter Nied (auch in seiner Eigenschaft als Klassenlehrer der Klasse PiA3) und der Klassenlehrerin der Klasse 2BKSP2, Stefanie Galm, vorgenommen wurde.

Schüler, Preise und Belobigungen: 2BKSP2: Leon Bräuninger, Erik Brocker, Alina Dorokhina, Marie Erfurt, Kristina Fejzic, Lilli Gangl, Felicia Godin (Lob mit 1,2), Johanna Greeuw (Preis mit 1,0), Laura Gremminger, Kimberly Keilbach, Lara Kreuter, Gloria Lieb, Clara Linke (Preis mit 1,0), Jekaterina Mancinska, Laura Mayer (Lob mit 1,2), Emely Merkert, Jessika Schmik, Lucy Schnorr (Lob mit 1,3), Paulina Straub (Preis mit 1,1), Lara Walter

PiA3: Anisoara Budesco, Jennifer Geier (Preis mit 1,0), Larissa Greulich, Patricia Hajek, Melanie Kraft, Natalia Kriwalsky, Ann-Kathrin Latzko (Lob mit 1,2), Denise Link (Preis mit 1,1), Barbara Rindsfüsser, Alexandra Rock (Preis mit 1,0), Elea Röder, Lara Sawicki, Lavinia Schmitt (Preis mit 1,1), Teresa Schmitt, Michaela Schurz (Lob mit 1,2), Lena Ulbricht.

Die Fachhochschulreife erlangten: 2BKSP2: Marie Erfurt, Lilli Gangl, Felicia Godin, Laura Gremminger, Lara Kreuter, Laura Mayer, Jessika Schmik, Lucy Schnorr,Paulina Straub, Lara Walter. PiA3: Natalia Kriwalsky und Lara Sawicki

Absolventen der Klasse 2BKSP2: Leon Bräuninger, Buchen; Erik Brocker, Buchen; Alina Dorokhina, Buchen; Marie Erfurt, Hettingen; Kristina Fejzic, Wörth am Main; Lilli Gangl, Amorbach; Felicia Godin, Röllbach; Johanna Greeuw, Mosbach; Laura Gremminger, Hettingen; Kimberly Keilbach, Oberkessach; Lara Kreuter, Hettingen; Gloria Stella Lieb, Schlossau; Clara Linke, Buchen; Jekaterina Mancinska, Adelsheim; Laura Mayer, Mosbach; Emely Merkert, Hettingen; Jessika Schmik, Walldürn; Lucy Schnorr, Mudau; Paulina Straub, Rüdenau; Lara Walter, Hardheim. 3BKSPIT3: Anisora Budescu, Buchen; Jennifer Geier, Fahrenbach; Larissa Greulich, Richelbach; Patricia Hajek, Bürgstadt; Melanie Kraft, Hainstadt; Natalia Kriwalsky, Walldürn; Ann-Kathrin Latzko, Waldstetten; Denise Link, Höpfingen; Barbara Rindsfüsser, Weilbach; Alexandra Rock, Schlierstadt; Elea Röder, Berolzheim; Lara Sawicki, Rosenberg; Lavinia Schmitt, Weilbach; Teresa Schmitt, Seckach; Michaela Schurz, Walldürn; Lena Ulbricht, Adelsheim. ibu