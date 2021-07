Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Buntes Programm bis Ende September - Veranstaltungsreihe beginnt am 16. Juli mit dem Biergarten am Joseph-Martin-Kraus-Brunnen „Genieß’ dei Buche“: Wohlfühlatmosphäre in der Innenstadt

Mit der Veranstaltungsreihe „Genieß’ dei Buche“ kehrt nach entbehrungsreichen Corona-Monaten wieder mehr Normalität in die Buchener Innenstadt zurück.