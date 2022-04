Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kiwanis-Club Buchen-Walldürn - Friedensbasar am 30. April in der Fußgängerzone zu Gunsten der Ukraine / Gelder bleiben zum Großteil in der Region Friedensbasar am 30. April in Buchen: Spenden sammeln für geflüchtete Kinder

Der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn veranstaltet am 30. April in der Fußgängerzone einen Friedensbasar, bei dem Spenden für aus der Ukraine geflüchtete Kinder gesammelt werden.