„Experimentierlabor“ stets gut besucht

Buchen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Besonders der Schwerpunkt „Naturwissenschaftliches Arbeiten“ wird an der Wimpina-Grundschule aus Überzeugung in den Klassenzimmern, bei Erkundungen an verschiedenen Lernorten und im eigens eingerichteten „Experimentierlabor“ der Schule gelebt und gelehrt.

Ausgehend von der natürlichen Neugierde der Kinder wird durch vielfältiges Entdecken und Forschen grundlegendes Wissen erlangt, das auf viele spätere Anforderungen und Bereiche übertragen werden kann.

Im „Experimentierlabor“. © WGS

Mit Partnern aus der Industrie konnten Experimentiermaterialien samt Schulung der Lehrkräfte finanziert werden, wodurch den Kindern forschender Zugang zu Themen wie zum Beispiel Energiearten und deren Umwandlung, Bauen und Konstruktion, Technik und viele Naturphänomene ermöglicht wird.

„Wir wollen den Kindern Kompetenzen zur Lebensbewältigung vermitteln, dies ist oberster Grundsatz aus den Leitgedanken unserer Schule“ betonte Rektorin Regine Mandl, anlässlich der wiederholten Ehrung zur „MINT-freundlichen Grundschule“. Beim Naturwissenschaftlichen Arbeiten wird die Neugier der Kinder geweckt und es werden ihnen Methoden und Denkweisen für selbstständiges Lernen und Arbeiten vermittelt. Besonders auch die Teamfähigkeit der Kinder und soziale Kompetenzen werden hierbei gefördert. Die in allen Fächern der Wimpina-GS geltenden Grundsätze werden weiter vertieft. Dazu gehört das Lernen mit- und voneinander ebenso wie das zunehmend selbstständige Organisieren von Lern- und Arbeitsprozessen.

Wichtig ist das Anwenden strukturierter Methoden wie Hypothesen bilden, diese experimentell überprüfen und anschließend präsentieren und diskutieren.

Auf kindgerechte Weise gelingt es so, Kinder für „MINT“-Themen zu begeistern, „MINT“-Leistungen bildungsgerechter und chancengleicher zu gestalten und aus der kindlichen Begeisterung nachhaltig Interesse und Grundlagen zu schaffen für die künftige Bildungsbiografie samt Berufswahl.

Bei der Ehrungsfeier am 11. November zur Verleihung der Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“ unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz betonte Staatssekretärin Sandra Boser, dass das Engagement der erneut geehrten Schule nicht selbstverständlich sei, in Anbetracht der Herausforderungen der heutigen Zeit, geprägt von Pandemie, Zuwandererproblematik und Personalmangel.

Die Wimpina-Grundschule, die eine der wenigen Grund-Schulen in Baden-Württemberg ist, die auch als „Digitalen Schule“ ausgezeichnet wurde, verfolgt überzeugt den Leitgedanken, Kinder auf das Leben in der Gesellschaft gut vorzubereiten und - die Gesellschaft mit gut vorbereiteten Kindern zu bereichern.

Rektorin Mandl betont: „Gerne arbeiten wir mit weiteren Partnern aus der Industrie zusammen und suchen Wege zur beidseitig bereichernden Kooperation.“