Chorprojekt des BGB

Buchen. Das Burghardt-Gymnasiums (BGB) veranstaltet ein Chorprojekt für Schüler, Eltern, Lehrer, Freunde, Ehemalige und alle, die Freude am Singen haben. Zwei Auftritte sind geplant: einer beim „Eine-Welt-Abend“ am Dienstag, 28. März in Kooperation der Eine-Welt-AG des BGB und der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Buchen in der Stadthalle; ein weiterer am Mittwoch, 17. Mai, beim Frühlingskonzert des BGB in der Stadthalle. Für die Proben am 9., 14. , 22. und 15. Mai stehen jeweils zwei Zeitfenster zur Wahl: 13.30 bis 15.30 Uhr oder 19 bis 21 Uhr. Ort der Proben am Nachmittag ist der Wimpina-Saal (Probe 1 und 2) beziehungsweise im Joseph-Martin-Kraus-Saal (Probe 3). Abends wird im Musik-Saal der Schule in Trakt V geprobt. Eine gemeinsame Probe ist am Samstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr im Joseph-Martin-Kraus-Saal geplant. Anmeldung per E-Mail bis Mittwoch, 8. März, bei Jochen Schwab (jochen.schwab@bgbuchen.de).

