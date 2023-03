Anmeldetermine für künftige Fünftklässler stehen fest

Wertheim. Für die jetzigen Viertklässler steht im September der Übertritt auf eine weiterführende Schule an. Dazu müssen Eltern ihre Kinder rechtzeitig anmelden. Die Stadtverwaltung Wertheim hat die wichtigsten Informationen – zu Terminen, dem Ablauf und den nötigen Unterlagen – zusammengestellt.

Zur Anmeldung an einer weiterführenden Schule sind das Anmeldeformular, eine Kopie der Geburtsurkunde sowie die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original mitzubringen.

Schüler aus Bayern benötigen zudem eine Bestätigung der Grundschule über den Besuch der Klasse 4 oder eine Kopie der Information über den Leistungsstand (Halbjahresinformation).

Für die Beantragung von Schülerfahrkarte und Schülerausweis sind Passbilder notwendig. Außerdem sollen die Eltern das Formular „Migrationshintergrund“, den Impfausweis oder eine ärztliche Bescheinigung zum Nachweis der Masernimpfung und, falls vorhanden, eine Kopie des Familienpasses vorlegen.

Gemeinschaftsschule Wertheim, Ganztagsschule: Die Anmeldungen für die Aufnahme in Klasse 5 werden zu folgenden Zeiten im Sekretariat der Schule entgegengenommen: Dienstag, 7. März, von 9 bis 16 Uhr; Mittwoch, 8. März, von 9 bis 14 Uhr; Donnerstag, 9. März, von 9 bis 16 Uhr. Individuelle Anmeldetermine sind nach Absprache vor den angegebenen Tagen möglich, Telefon: 09342/918660. Für die Teilnahme am Mittagessen ist zusätzlich zu den oben genannten Unterlagen ein weiteres Passbild für den „mampf-Ausweis“ mitzubringen.

Werkrealschule Urphar-Lindelbach: Die Anmeldung erfolgt im Sekretariat der Schule, Mittlere Dorfstraße 2: Dienstag, 7. März, von 10.30 bis 13 Uhr; Mittwoch, 8. März, von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr; Donnerstag, 9. März, von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Sollten Eltern die Anmeldetermine nicht wahrnehmen können, ist eine individuelle Terminvereinbarung möglich, Telefon: 09342/6068.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Die Anmeldungen für die Aufnahme in Klasse 5 des Gymnasiums ist per Post, Einwurf in den Hauspostkasten oder auf elektronischem Weg von Montag, 6. März, bis Donnerstag, 9. März, möglich. Die Anmeldeunterlagen im Original (Grundschulempfehlung Blatt 3 und 4), sind bis Mittwoch, 9. März, um 17 Uhr zuzustellen. Alle notwendigen Unterlagen und Formulare für die Anmeldung stehen zum Download auf der Homepage des Gymnasiums unter der Rubrik „Aktuelles“ zur Verfügung.

Comenius Realschule: Die Anmeldung an der Comenius Realschule ist sowohl online als auch persönlich im Sekretariat der Realschule möglich. Die Anmeldetermine finden statt am: Dienstag, 7. März, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; Mittwoch, 8. März, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; Donnerstag, 9. März, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die dafür erforderlichen Unterlagen sind auf der Homepage der Schule zu finden. Eltern müssen alle benötigten Unterlagen für die Anmeldung an die E-Mail-Adresse schulanmeldung@comeniusrealschule.de schicken.

Edward-Uihlein-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (SBBZ): Anmeldungen an der Edward-Uihlein-Schule sind nach telefonischer Terminabsprache unter Nummer 09342/6887 während der Öffnungszeiten des Sekretariats möglich: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 10.45 Uhr und Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr.