Bus startet in die Saison

Neckar-Odenwald-Kreis. Für Fahrrad-Liebhaber ist der Odenwald ein wahres Paradies. Zahlreiche ausgeschilderte Touren erstrecken sich durch das Neckartal und die Mittelgebirgslandschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sowohl entspannte Touren an Main und Neckar, als auch anspruchsvollere Touren in den höheren Lagen des Odenwalds können nach Vorliebe gewählt werden. Wer gerne beides kombiniert, oder ganz flexibel eine Tour wählen möchte, der kann mit dem NeO-BUS in die neue Schön-Wetter-Saison starten.

Seit Samstag, 1. April ist der Neckar-Odenwald-Bus, kurz NeO-BUS, wieder stets im Einsatz für Radfahrer und Wanderer. Er verkehrt bis zum 29. Oktober an Wochenenden, Feiertagen sowie an den Brückentagen am 19. Mai, 9. Juni und am 2. Oktober.

Änderung im Verlauf

Mehr zum Thema Märzrevolution vor 175 Jahren Bedenkliche Stimmung wegen „großer Armuth“ Mehr erfahren

Eine Änderung gibt es in diesem Jahr: Aufgrund einer längeren Straßensperrung zwischen Eberbach und Unterdielbach, fährt der NeO-BUS in diesem Jahr ab beziehungsweise bis Neckargerach. Abfahrt und Ankunft ist an der Bushaltestelle Neckargerach, Bahnhof unterhalb des Schulzentrums.

In Oberdielbach hält der Bus an der Haltstelle „Volksbank“ und nicht wie üblich an der Haltestelle „Ort“. Die restliche Fahrtstrecke über Waldbrunn, Mudau und Kirchzell nach Amorbach bleibt gleich. Zu- und Ausstieg sind an jeder Haltestelle möglich.

Radanhänger im Einsatz

Fahrräder finden auf dem mitgeführten Radanhänger Platz. Die Kosten für das Fahrrad sind im Fahrpreis inbegriffen. Der Fahrplan ist optimal auf die Anschlüsse in Eberbach und Amorbach abgestimmt, so dass bequem von Miltenberg oder Michelstadt bis Heidelberg oder Mosbach geradelt werden kann.

Angebot kombinieren

Wer gerne eine Radtour in den hessischen Odenwald unternehmen möchte, kann den NeO-BUS auch mit dem Angebot des NaTourBus, der ebenfalls seit dem 1. April ab Eberbach pendelt, kombinieren. Die Route des NaTourBus führt über Beerfelden und Erbach nach Michelstadt. Fahrgäste können mit der S-Bahn von Neckargerach nach Eberbach fahren oder die Etappe mit dem Fahrrad zurücklegen und in Eberbach auf den NaTourBus umsteigen. Gerade auch für Mountainbiker ein guter Tipp.