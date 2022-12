Bürgermeister Burger zieht Bilanz für Buchen

Buchen. In der letzten Sitzung des Buchener Gemeinderats im Jahr 2022 hat Bürgermeister Roland Burger am Freitagabend eine ausführliche Bilanz gezogen.

Buchen. Das Stadtoberhaupt blickte in seiner Rede zunächst kurz auf die Entwicklungen in Deutschland und der Welt zurück, ehe Burger den Fokus auf seine Stadt richtete.

„Corona dominierte nun fast drei Jahre lang unser privates und auch das öffentliche Leben. Die diversen Lockdowns sind uns allen noch in Erinnerung“, so Burger. Mit dem sich abzeichnenden Ende der Pandemie befinde kehre jedoch keine Ruhe ein. Im Gegenteil. Den Satz „Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt“ könnten auch für 2022 zweifellos sehr viele Menschen weltweit unterschreiben.

„Zu Corona kamen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Fortsetzung der Lieferketten-Problematik, die Energiekrise, die Inflation und steigende Zinsen. Mit dem Ergebnis, dass weltweit Menschen und auch Teile der deutschen Bevölkerung mittlerweile in Sorge um ihr tägliches Auskommen leben. So geht nun ein erneut von weltweiten Krisen geprägtes Jahr zu Ende. Ein Jahr, das auch uns in Deutschland die Zerbrechlichkeit von vermeintlichen Sicherheiten gezeigt und einiges abverlangt hat.“

Den Bogen zu den Ereignissen in Buchen schlagend, ging Burger zunächst auf das Thema „Nachhaltigkeit und Energieversorgung ein. „Die Stadt Buchen hat im ablaufenden Jahr weitere, große Schritte in Richtung Energiewende unternommen und dabei mehrere Projekte angestoßen beziehungsweise unterstützt“, betonte der Bürgermeister.

Weiter Schwerpunkte setzte Roland Burger in seiner Rede in den Bereichen:

- Bebauungspläne/Baugebiete im Stadtgebiet

- Projekt Burghardt-Gymnasium Buchen

- Sanierung Sport- und Spielhalle Buchen

- Sportkindergarten am Rühlingshof

- Finanzen der Stadt

- Digitalisierung

- Bürgerbeteiligungsprojekt „Der Ländliche Raum für Zukunft“

- Demografischer Wandel (Einwohnerstatistik)

In einem chronologischen Rückblick stellte der Bürgermeister abschließend die seitens der Stadt als wichtig oder erinnerungswürdig eingestuften Ereignisse des Jahres nochmals vor.

Es schlossen sich Stellungnahmen von Johannes Volk (für die Gemeinderatsfraktionen) und Nico Hofmann (für die Ortsvorsteher) an.