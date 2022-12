Buchen zeigt Solidarität in schwierigen Zeiten

Buchen. Hohe Energiekosten, steigende Preise für Lebensmittel - die Folgen der Inflation bekommen auch die Tafeln immer deutlicher zu spüren. Immer mehr Menschen geraten in Not und können sich „das tägliche Brot“ kaum mehr leisten. Tafeln sind hier oft die letzte Rettung. Nachdem vor einigen Monaten die Caritasläden in Buchen und Adelsheim geschlossen wurden, ist das DRK zunächst in Adelsheim in die Bresche gesprungen, um die Bedürftigen im Altkreis Buchen weiterhin zu versorgen.

Aufgeben kam nicht in Frage

So eine Einrichtung aufzugeben, kam für uns nicht in Frage sagt Steffen Horvath, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Buchen über den ehemaligen Caritasladen in Adelsheim. Von Montag bis Samstag öffnet der Lebensmittelladen „Fairkauf“ seine Pforten. Die Zahl der Bedürftigen steigt, gleichzeitig werden weniger Lebensmittel gespendet. Besonders haltbare Ware, wie Nudeln, Reis und Mehl aber auch Fleisch werden immer knapper.

Gute Versorgung der Tafel findet sich derzeit noch bei Obst und Gemüse. Täglich kommen 50 bis 60 Menschen in den „Fairkauf-Laden“. Sie brauchen dazu einen Berechtigungsausweis, der vom DRK ausgestellt wird. Die Lebensmittel, die angeboten werden, kommen überwiegend von Supermärkten aus der Region. „Dort werden sie aussortiert und von uns abgeholt“, erklärt Steffen Horvath. Ehrenamtliche Mitarbeiter transportieren die Produkte dann nach Adelsheim. Dort wird die Ware geprüft und ins Regal geräumt. Die Artikel kosten einen kleinen Prozentsatz des normalen Supermarktpreises. Die Ladenmiete, Sprit- und Stromkosten oder Reparaturen der beiden Sprinter können damit nicht gedeckt werden, erklärt Horvath. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, sagt er.

Mit ihrer schnellen und unbürokratischen Hilfe lindern die Tafeln die Folgen von Armut und stehen für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Das sind wesentliche Grundwerte, denen sich auch die Lions-Clubs verpflichtet fühlen.

So hat der Lions-Club Buchen beschlossen, die wohltätige Arbeit des „Fairkauf-Ladens“ in Adelsheim durch eine Spende zu unterstützen. Die Präsidentin des Clubs Buchen, Uta Blümel und die Vorsitzende des Fördervereins des Lions-Clubs Buchen, Inge Evertz, überreichten gemeinsam einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an den DRK-Kreisverband Buchen zur Unterstützung der Tafel in Adelsheim. Zusätzlich wurden Eintrittskarten für das Benefiz- Konzert des Lions-Clubs Buchen am 10. März an die ehrenamtlichen Mitarbeiter gespendet. Präsidentin Uta Blümel betonte, dass der Lions-Club Buchen seiner sozialen Verantwortung und dem Leitgedanken „we serve“ nachhaltig gerecht wird. ML