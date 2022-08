Buchen: Wohnmobilhafen Morretal überzeugt Camper

Buchen. Der Wohnmobilhafen Morretal ist auch in diesem Jahr gut besucht. Aktuell sind fünf der zwölf Stellplätze belegt. Für die Camper ist eine idyllische Kulisse mitten im Wald geboten. Neben der Morre, dem Hollerbach und dem Waldschwimmbad erschließt sich ein träumerisches Landschaftsbild. Geweckt wird man hier von einer muhenden Kuh, anstelle eines krähenden Hahns. Ein Ehepaar aus Aschaffenburg hat mit der gemeinsamen Hündin, die liebevoll als „ältere Dame“ bezeichnet wird, eine Nacht auf dem Platz verbracht. Die Wohnmobil-Besitzer sind auf der Heimreise und haben einen Zwischenstopp in der „Bleckerstadt“ gemacht. Aufmerksam wurden sie auf den Stellplatz durch einen Campingreiseführer.

Infos für Camper Auf dem Platz gibt es insgesamt zwölf Stellplätze auf befestigter Schotterrasenfläche. Der Campingplatz befindet sich in schöner und ruhiger Lage im Naturschutzgebiet. Die Innenstadt und deren Sehenswürdigkeiten (Stadtturm, Mariensäule, Altes Rathaus, etc.) befinden sich in fußläufiger Nähe. Die Umgebung bietet Rad- und Wanderwege (z. B. Odenwald-Madonnenweg). Das Waldschwimmbad mit kostenfreiem Zugang, die Tennis- und die Sportschießanlage stehen rund um den Wohnmobilstellplatz zur Verfügung. Die Buchener Umgebung bietet Ausflugsziele, wie die Eberstadter Tropfsteinhöhle oder das Wildgehege Hasenwald. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Die Stadtwerke Buchen, die den Platz betreiben, verzeichnen etwa 500 Besucher im Jahr. Der Kiosk am Waldschwimmbad verfügt über einen Brötchendienst zum Abholen.

Für den Halt in Buchen haben sie sich aufgrund der römischen Geschichte entschieden, da sie die auch im heimischen Spessart interessiert. Die Camper sind nicht nur mit dem Wohnmobil angereist, sondern haben auch das gelbe Trike mit auf die Strecke genommen. Dort hat das Paar sogar einen exquisiten Platz für die Hündin geschaffen. Damit haben sie eine Rundfahrt durch Buchen gemacht und einige Sehenswürdigkeiten erkundet. „Wir kommen gerne wieder, die Umgebung ist top und die Atmosphäre auf dem Platz ist schön“, sagte der begeisterte Camper im FN-Gespräch. Außerdem ist das Paar von der Sauberkeit auf dem Campingplatz sehr beeindruckt. Den kostenlosen Eintritt ins Waldschwimmbad, der den Campingplatz-Besuchern zur Verfügung steht, empfinden sie ebenfalls als ein großes Plus. Das gastronomische Angebot überzeugte die Besucher, und ein Einkehren in den „Prinz Carl“ rundete am Abend den Besuch der beiden vollends ab. Der Camper betont zum Abschluss, dass sich der Platz sowohl zur Durchreise als auch zum längeren Campingurlaub eignet.

Die anderen Wohnmobile und Campingbusse, deren Besitzer wir nicht antrafen, sind alle mit Fahrrädern ausgestattet. Das lässt auf die Nutzung der verschiedenen Radwege zum Erkunden der Buchener Umgebung und der vielen Sehenswürdigkeiten schließen.