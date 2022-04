Vor 50 Jahren, am 6. Mai 1972, fand in Buchen der erste „Goldene Mai“ statt, das erste Einkaufsfest in der Region. In der Innenstadt drängten sich damals die Menschen. Der „Goldene Mai“ wurde zum Vorbild vieler ähnlicher Einkaufsfeste, die in den folgenden Jahren in der Umgebung geschaffen wurden, wie das Blumen- und Lichterfest in Walldürn oder der „Mosbacher Frühling“.

„Einkaufsfest ...