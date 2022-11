Buchen: Von der Mühle zum Therapiezentrum mit Öko-Landwirtschaft

„Jetzt gib es eine kleine Überraschung“, kündigte Bürgermeister Roland Burger am Ende der Sitzung am Montagabend in der Stadthalle unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstige Bekanntgaben“ an. Der Software-Entwickler Nico Kaufmann, aufgewachsen in Stürzenhardt, und die Grundschullehrerin Helen Kaufmann, aufgewachsen in Waldhausen, wollen aus der vor einigen Jahren als Obdachlosenunterkunft

...