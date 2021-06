Das Oktoberfest in München und die Michaelismesse in Miltenberg sind bereits abgesagt – der Buchener Schützenmarkt hingegen soll 2021 stattfinden. Das hatte Bürgermeister Roland Burger schon in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Kein großes Festzelt

„Anknüpfend an das Konzept vom vergangenen Jahr, das unter der Überschrift ,Genieß dei Buche in der traditionellen

...