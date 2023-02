Buchen: Im IGO herrscht wieder Einigkeit

Buchen. Am Wunsch der Stadt Buchen, auf einer an den Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) angrenzenden Fläche ein städtisches Gewerbegebiet zu entwickeln, haben sich im vergangenen Jahr die Gemüter der kommunalpolitisch verantwortlichen Räte und Bürgermeister der Verbandsgemeinden Limbach und Mudau erhitzt. Seit längerem war auf dieser Fläche die Erweiterung des gemeinsamen Gewerbegebietes angedacht.

Die gute Nachricht: Der Streit ist beigelegt. Das teilte der Zweckverband am Donnerstagnachmittag mit. Die Bürgermeister und Fraktionsvertreter aus den drei Verbandsgemeinden hatten zunächst in großer Runde miteinander gesprochen. Auf dieser Basis haben die Bürgermeister aus Buchen, Limbach und Mudau im Januar einen gemeinsamen Vorschlag erarbeitet. Der Kompromiss, der allen Interessen gerecht wird, wurde mittlerweile auch von allen drei Gemeinderatsgremien abgesegnet.

Demnach wird die fragliche Fläche nun doch zur Erweiterung des IGO genutzt. Allerdings soll es dafür einen neuen Verteilerschlüssel geben. Sowohl Kosten als auch Erträge für beziehungsweise aus dieser Fläche gehen statt zu 60 Prozent (wie auf den 40 Hektar „altem“ IGO-Gelände) nun zu 70 Prozent zu Lasten beziehungsweise zu Gunsten der Stadt Buchen. Die Mudauer und Limbacher Anteile reduzieren sich damit von 20 auf je 15 Prozent im Bereich der IGO-Erweiterung. Zudem erhält die Stadt Buchen, die dringend Lagerfläche für den Bauhof braucht, eine rund ein Hektar große Fläche im IGO zum Buchwert, um dort eine Lagerhalle bauen zu können.

Bürgermeister Roland Burger zeigt sich ebenso wie seine Kollegen Dr. Norbert Rippberger und Thorsten Weber erleichtert über die Einigung: „Ausgerechnet beim 25-jährigen Jubiläum des IGO hatte der Ärger begonnen. Aber wir haben unter Beweis gestellt, dass wir uns wie in den besten Familien streiten, aber auch wieder verständigen können. Damit steht einer erfolgreichen weiteren Zusammenarbeit, wie sie allen Beteiligten beim Jubiläum ein ausdrückliches Anliegen war, nun tatsächlich nichts mehr im Weg.“