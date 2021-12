Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sansenhecken Buchen: 50 Tonnen Rückbaumateral des KWO angeliefert

In fünf Lkw wurden am Mittwoch 50 Tonnen freigemessenes Rückbaumaterial aus dem Kernkraftwerk in Obrigheim in Sansenhecken angeliefert. Von den Betonteilen geht laut AWN keine Gefahr aus.