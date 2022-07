„Aktivnacht“ ist wieder zurück

Buchen. Nach zweijähriger Corona-Pause bietet die Aktivgemeinschaft Buchen am kommenden Freitag den Besucherinnen und Besuchern der Buchener Innenstadt wieder mal ein ganz besonderes Einkaufserlebnis. Die „Aktivnacht“ findet mit einem „Abendmarkt“ von 18 bis 23 Uhr statt.

Dabei laden die Geschäfte zum Bummeln durch die Einkaufsstadt, die einiges zu bieten hat, ein. Für einen kurzweiligen Abend ist jedenfalls gesorgt. Alle Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet und freuen sich, nach langer Pause wieder zum abendlichen Bummeln und Shoppen einladen zu dürfen. Neu ist die Aktion „Voll Gut“ der Aktivgemeinschaft: Wer an der Aktivnacht und während des Dämmershoppens, das am 29. Juli stattfinden wird, in vier teilnehmenden Geschäften einkauft, erhält jeweils einen Stempel und hat die Chance, einen 25 Euro Gutschein der Aktivgemeinschaft zu gewinnen.

Erstmals ein Abendmarkt

Zum ersten Mal wird die Aktivnacht von einem Abendmarkt begleitet. Dieser Markt wird im Rahmen des Projekts „Der ländliche Raum für Zukunft“ der Stadt Buchen durchgeführt und ist eine Idee, die aus dem Arbeitskreis „Wochenmarkt und regionale Produkte“ entstanden ist. Lokale Direktvermarkter und Marktbeschicker bieten dabei ihre Waren in den Abendstunden an. Von selbst gemachten Likören über Tee- und Kaffeevariationen sowie Dekorativem erwartet die Besucher eine kleine, aber feine Auswahl an Ständen in der Fußgängerzone.

Unter anderem wird auch die junge Buchener Fotografin Pia Jaroschinsky ihr neues Fotobuch „Peace Around The World“ präsentieren und zum Verkauf anbieten. Für das leibliche Wohl und beste Unterhaltung sorgt auch das Hoffest der Metzgerei Herkert mit Spezialitäten vom Grill, kühlen Getränken und Livemusik.

Line-Dance-Tanzaufführung

Vegetarische Kreationen des Starkochs Yotam Ottolenghi präsentiert das Hotel & Restaurant Prinz Carl, Gasthaus zum Schwanen und die Buchhandlung Volk auf dem Marktplatz. Dort findet auch eine Tanzaufführung der Line-Dance Gruppe des Mehrgenerationenhauses sowie eine öffentliche Probe der Stadtkapelle statt, die ganz sicher für Stimmung sorgen wird. Eine Stimmung, die durch Cocktails von Knapp´s Laden mit Sicherheit weiter angeheizt werden wird. Die Verantwortlichen versprechen einen gemütlichen Abend in sommerlicher Atmosphäre in der wunderschönen Buchener Innenstadt.