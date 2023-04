13 Schulranzen für bedürftige Kinder

Buchen. Der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn hat 13 Schulranzen mit Mäppchen und Sportbeutel für bedürftige Kinder gespendet. Zur Übergabe der Taschen kamen am Dienstagmittag die Vertreter der Schulleitungen zur Jakob-Mayer-Grundschule. Dort überreichten Club-Präsidentin Christina Reinhard, ihre Stellvertreterin Elke Altenberend, Sekretär und Schatzmeister Dr. Hans-Jürgen Streckfuß, der für Charity zuständige Peter Emrich und Club-Pressereferent Willi Biemer die Schulutensilien an Tatjana Bader von der Jakob-Mayer-Grundschule, Anke Hauck von der Grundschule Hainstadt, Heike Knühl von der Grundschule Altheim, Christina Scheuermann von der Grundschule Walldürn und an Franziska Wesch vom Frauenhaus des Neckar-Odenwald-Kreises. Kiwanis ist nach eigenen Angaben mit weltweit über 600 000 Mitgliedern die größte Serviceclub-Organisation. Ihre Mitglieder setzen sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein. In den Clubs engagieren sich Frauen und Männer aus unterschiedlichen Berufen und Bevölkerungsschichten. Der Name „Kiwanis“ ist indianischen Ursprungs und bedeutet soviel wie „Wir finden Freude daran, aktiv zu sein.“ Der Kiwanis-Club Walldürn zählt nach Angaben auf seiner Homepage 25 Mitglieder. Er spendete bereits zum zehnten Mal Schulranzen an Kinder aus sozial schwachen Familien. mb

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1