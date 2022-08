120 000 Euro vom Land für ÜAB Buchen

Buchen. Die Überbetriebliche Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB) erhält eine Förderung vom Land in Höhe von 120 000 Euro. Das teilte Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz sowie CDU-Wahlkreisabgeordneter im Landtag, am Donnerstag mit. „Gute Nachwuchskräfte brauchen gute Bildungsmöglichkeiten. Ich freue mich über die Förderung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte Buchen, denn deren Absolventen sind die Motoren des Mittelstands von morgen“, sagte Peter Hauk anlässlich der Bekanntgabe der Landesförderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.

Unterstützung wichtig

Insgesamt werden durch das Programm 10,9 Millionen Euro bereitgestellt. Damit sollen an unterschiedlichen Bildungsstandorten überbetriebliche Bildungsangebote ermöglichen werden. 120 000 Euro davon fließen an die ÜAB. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist eine Unterstützung der Berufsausbildung von besonderer Bedeutung. Insbesondere im Handwerk und damit in einem Bereich, in dem wir Fachkräfte dringend brauchen, spielen die überbetrieblichen Lehrgänge eine wichtige Rolle. Ich freue mich daher über die Unterstützung gerade auch kleiner und mittlerer Betriebe bei der Ausbildung und Gewinnung von Nachwuchskräften“, teilte Peter Hauk mit.