Systemair sorgt bei der Expo für frische Luft

Windischbuch/Dubai. Die Weltausstellung Expo 2020 hat ihre Tore in Dubai geöffnet. Die Systemair Gruppe ist dort nicht nur offizieller Sponsor des schwedischen Pavillons, sondern sorgt für frische Luft und bestes Klima in den Räumlichkeiten. Ein Live-Event vor Ort krönte die erfolgreiche Beteiligung von Systemair.

Stefan Fischer, Geschäftsführer der Systemair GmbH in Boxberg, reiste für das Live-Event nach Dubai, um sich mit den über 140 Gästen aus 20 Ländern auszutauschen. Hochkarätige Redner der Branche sorgten zum Thema „Nachhaltige Zukunft der Lüftungs- und Klimatechnik - Trends und Innovationen“ für ein abwechslungsreiches Programm.

Im schwedischen Pavillon auf der Expo in Dubai sorgen zehn Systemair Lüftungsgeräte und ein Kaltwassersatz für frische Luft und ein komfortables Klima in den Räumlichkeiten. Im Vergleich zu den in der Region herkömmlich verwendeten Lüftungs- und Klimatisierungslösungen bedeutet das eine erhebliche Einsparung an Energie sowie CO2-Belastung für die Umwelt und dient als Richtungsweisung für die Zukunft. pm