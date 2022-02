S-Bahn Mainfranken: Bitte keine halben Sachen

In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels sind die bayerischen Anstrengungen zur Realisierung einer S-Bahn Mainfranken grundsätzlich zu begrüßen. Denn sie gehen ebenso in die richtige Richtung wie die Vorstellung, eine der angedachten Linien in den Main-Tauber-Kreis zu führen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Bedarf vorhanden wäre und das Angebot reichlich frequentiert würde, wenn es denn umgesetzt wird.

Wenn jedoch die Haltepunkte zwischen Königshofen und Osterburken von solchen Gedanken ausgeklammert werden, wäre dies kontraproduktiv in Zeiten, in denen die Rufe immer lauter werden, das Angebot im ÖPNV deutlich auszubauen.

Wir brauchen hier keine halben Sachen –und dürfen sie auch nicht machen. Denn sonst ist der S-Bahn-Zug in Tauberfranken schon wieder abgefahren,noch bevor er überhaupt eintrifft.

