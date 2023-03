Lieselotte Hemmrich singt seit 60 Jahren

Uiffingen. Zur Jahreshauptversammlung traf sich die Chorgemeinschaft Uiffingen. Im Fokus standen Ehrungen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Hiltrud Schneeweis bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Peter Löffler für das Engagement und den Einsatz für das Uiffinger Dorfleben. Ortsvorsteher Stefan Bier freute sich in seinem Grußwort, dass der Chor weiterhin zusammenhält und mit Shanshan Gau als Dirigentin und neuen Sängern weiter seinen Weg geht. Das Leben mit Gesang bringe Freude und öffne das Herz. Er freue sich schon auf die Auftritte beim Seniorennachmittag, Maibaumstellen, Erntedankfest bei hoffentlich gutem Wetter, Winterzauber und Volkstrauertag.

Im Dirigentenbericht von Shanshan Gau zeigte sich die Musikerin zufrieden mit den Chorproben. Künftig will Gau weitere moderne Lieder einüben. Im Jahr 2022 wurden 24 Singstunden abgehalten. Derzeit bereichern 28 aktive Sängerinnen und Sänger mit ihren Stimmen den Chor.

Im Rückblick ging Schneeweis unter anderem auf die Beteiligung des Vereins am Fest zur 50-jährigen Eingemeindung Uiffingens in die Stadt Boxberg ein. Besonders gut in Erinnerung blieb das unterhaltsame Theaterstück aus der Feder von Manfred Blesch. Im Oktober hat der Chor in Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein das Erntedankfest für das gesamte Dorf ausgerichtet.

Für das Jahr 2023 seien bis jetzt die üblichen Termine geplant: Seniorennachmittag, Gruppensingen im April, Singen unterm Maibaum, Erntedankfest, Volktrauertag und eventuell eine Teilnahme am Weihnachtsmarkt des Orts.

Es folgten zahlreiche Ehrungen für langjährige Sängertätigkeiten: 25 Jahre im Chor singt Wolfgang Schreck. 40 Jahre singen Petra Dötter, Isolde Dötter, Christel Herold, Christa Ruck, Luitgard Wild und Hiltrud Schneeweis.

Für 50 Jahre wurden Wilfried und Margit König geehrt, die vormals im Schweigerner Chor sangen. Mit ihrer kräftigen Alt-Stimme bereichert Lieselotte Hemmrich den Chor seit 1996. Jedoch sang sie bereits seit 1961 in anderen Chören, weshalb Lieselotte Hemmrich beim Gruppensingen für 60 Jahre aktives Singen geehrt werden wird.