Lernhaus stellt sich vor

Ahorn. Digitale Infoabende für Eltern und Schüler der kommenden fünften Klassen finden am 10. Januar von 18 bis 19 Uhr und von 20 bis 21 Uhr am Lernhaus Ahorn statt. Hier erhaltenn die Teilnehmer einen Einblick in den Unterricht im Lernhaus. Der Link kann per Mail angefordert werden oder man gelangt am Abend direkt über die Homepage zur Veranstaltung. Am 12. Januar von 18 bis 19.30 Uhr und am 14. Januar von 10 bis 11.30 Uhr finden Lernhausführungen mit Fragerunden statt. Daneben können individuelle Besuchertermine vereinbart werden. Im Lernhaus können Kinder ab Klasse 5 in den verschiedenen Fächern und Themen auf Grundlage aller Schularten arbeiten. Der gemeinsame Unterricht steht im Vordergrund.

