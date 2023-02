Das „ Ho Narro“, eine große Schelle und ein heiteres, buntes Narrenvolk beim traditionellen Bocknarrenschlagen der Boxberger Bocknarrenzunft am Fastnachtssonntag um die dritte Nachmittagsstund (15 Uhr) im Boxberger Rathaushof, hat man in den vergangenen zwei Jahren wohl sehr vermisst. Umso größer und ausgelassener die Stimmung in diesem Jahr wo man, ganz ohne Corona, wieder bei diesem

...