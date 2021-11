Frauenverein Schüpfer Grund: Engagierte Mitglieder für ihre Treue gewürdigt

Oberschüpf. Die Jahreshauptversammlung des Frauenvereins Schüpfer Grund war geprägt von Ehrungen verdienter Mitglieder. Zwischen zehn und 45 Jahren aktiver und passiver Zeit haben die Damen dem Verein die Treue gehalten. Nun wurden sie von den beiden Vorsitzenden Christa Weiland und Lisa Graf geehrt. Ebenso fanden Neuwahlen statt, die keine Veränderung im engeren Vorstand ergaben.

Bei der Begrüßung freute sich Lisa Graf über den guten Zuspruch der Teilnahme, trotz der Pandemie. Bürgermeisterin Heidrun Beck sprach den Frauen ihre Bewunderung aus für die großartigen ehrenamtlichen Leistungen, die sie ihren Heimatorten im Schüpfer Grund zuteilwerden lassen. Nach dem Totengedenken folgte der Bericht der Schriftführerin Gertrud Schroth. Er fiel für das Jahr 2020 aufgrund der Pandemie mager aus, die meisten Vorhaben aus dem Jahresprogramm konnten aufgrund von Corona nicht erfüllt werden.

2019 berichtete sie von mehreren Aktivitäten wie Kurse, Gesundheitsvorträge, Bastelkurse, Gedächtnistraining, Qi-Gong-Kurse, ein Vortrag über Schüssler Salze, einige Reisen an den Gardasee oder nach Haibach zu den Adlerwerken, zur Landesgartenschau gab es ebenfalls. Mehrere Präsentationen füllten den ergiebigen Veranstaltungskalender, dazu gehörten auch einige Frauenfrühstücke und die Weihnachtsfeiern. Dann kam das Corona-Jahr 2020, in dem zwei Termine vor dem Lockdown wahrgenommen werden konnten: die Fahrt zu den Adlerwerken und eine Reiserückschau vom Gardasee.

2021 war dann schon mehr möglich, so fand im Juni ein Qi-Gong- Kurs statt, der Halbtagesausflug an den Münstersee, ein Vortrag, das Frühstück im Schloss mit Gräfin Wolffskeel, Meditationsabende und die Fahrt an den Ossiacher See in Kärnten. Aufgrund der neuerlichen Verschärfung seien keine Veranstaltungen möglich. Man schaut aber zuversichtlich ins neue Jahr in der Hoffnung, dass sich wieder einiges zum Guten wendet.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Die beiden Vorsitzenden bleiben Christa Weiland und Lisa Graf, Kassenwartin bleibt Jutta Müller, Schriftführerin Gertrud Schroth. Beisitzer sind Elke Preis, Waltraud Strauß, Monika Schwabenbauer, Ursula Stetzler, Gerda Straß und Heike Kortte.

Geehrt wurden für 45 Jahre Mitgliedschaft Christa Weiland, Elfriede Weiland und Doris Oehm. Für 30 Jahre wurden Doris Nagel, Lore Krause, Erna Luise Weiland, Beate Walter und Monika Schwabenbauer ausgezeichnet. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Monika Melber, Gertrud Wild und Andrea Streitberger geehrt, für 15 Jahre Gabi Beer. Seit zehn Jahren sind Waltraud Henninger, Sieglinde Lindner und Ellen Laboranovits Mitglied. Ihnen allen wurden gedankt von den beiden Vorsitzendenden Christa Weiland und Lisa Graf für ihr langjähriges Ehrenamt im aktiven und passiven Bereich. wahe