Floriansjünger hatten Grund zum Feiern

Unteraltertheim. Nicht nur, dass die Feuerwehr Unteraltertheim in diesem Jahr ihr 150-Jahr-Gründungsjubiläum feiern kann, nein: Es gibt noch weitere Gründe für die Floriansjünger, zufrieden zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum einen wurde das „neue“ TSF-W, also ein Tragspritzenfahrzeug mit Wassertank, und der neue MZW, also Mehrzweckwagen, gesegnet. Und zu alledem kam noch eine Drohne mit Wärmebildkamera, die vom Feuerwehrverein gekauft wurde. Sie kam bei der anhaltenden Trockenheit mit den vielen Flurbränden bereits zum Einsatz und unterstützt die Wehr bei ihrem Auftrag. „Es ist eine Anschaffung, die nicht nur der Feuerwehr Unteraltertheim, sondern auch für die Allgemeinheit sehr wichtig ist“, führte dazu Kommandant Andreas Bauer aus.

Die beiden Fahrzeuge ersetzen Vorgänger, die 37 beziehungsweise 44 Jahre alt waren. Bauer und der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Heiko Drack, dankten dem Gemeinderat Altertheim – und hier besonders Bürgermeister Bernd Korbmann – für die Unterstützung bei der Beschaffung des TSF-W. Das MZF wurde vom Feuerwehrverein bezahlt. Beides sind Gebrauchtwagen. Die Segnung nahm Pfarrerin Astrid Männer vor.

Mehr zum Thema Feuerwehr Mudau Lob für Dienst an der Allgemeinheit Mehr erfahren Kreisfeuerwehrverband Große Ehre für Andreas Hollerbach Mehr erfahren

Für Bürgermeister Bernd Korbmann ist mit der Ersatzbeschaffung die Einsatzfähigkeit der Wehr deutlich besser geworden. Für die Bürgerinnen und Bürger sei es beruhigend, dass die Feuerwehr Tag und Nacht einsatzbereit ist. Großes Lob gab es für die Altersstruktur. „Es ist Weltklasse, wie viele junge Leute hier im Dienst sind.“ Korbmann ist sich sicher, dass auch kleine Wehren ihre Berechtigung haben, weil sie schnell und effektiv vor Ort sein können. Ähnlich sieht es auch Landrat Thomas Eberth, der es in seinem Grußwort beruhigend fand, „dass ich weiß, dass jemand kommt, wenn ich in Not bin“. Dieses Gefühl vermittelt die Feuerwehr in Unteraltertheim seit 150 Jahren den Bürgerinnen und Bürgern. Darauf könne man stolz sein. Zusammen mit Kreisbrandrat Michael Reitzenstein nahm er Ehrungen für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr vor. Er sprach von der generationsübergreifenden Gemeinschaft, die bei der Feuerwehr für die tägliche Arbeit sehr wichtig ist.

Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden geehrt: Frank Landeck, Wolfgang Landeck, Andreas Bauer und Heiko Drack; für 40 Jahre: Walter Kleinschroth und Günter Winkler. Zudem wurden Michael Steger, Andreas Drack, Stefan Schmidt, Dieter Bauer, Helmut Drack, Gerhard Bauer, Erhard Schreiber, Konrad Schnepper, Willi Friedrich und Helmut Seubert (die letzten beiden für 70 Jahre Zugehörigkeit) geehrt.

Erhard Hörner darf sich zukünftig Ehrenkommandant nennen. Er trat 1972 in die Wehr ein und engagierte sich maßgeblich für die Bildung der Jugendfeuerwehr.

Darüber hinaus war er zweiter Kommandant und zweiter Vorstand beim Verein. Hierfür erhielt er die Ehrenmedaille des Feuerwehrverbandes Bayern von Michael Reitzenstein überreicht.