Badevergnügen in Boxberg wird teurer

Boxberg/Uiffingen. Wie bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen angekündigt, ist es notwendig, die Badegebühren für das Schwimmbad in Boxberg maßvoll zu erhöhen. Die letzte Erhöhung erfolgte zur Badesaison 2018.

Durch die gestiegenen Unterhaltungskosten betrug der Kostendeckungsgrad im Jahr 2022 lediglich noch zirka 21 Prozent der Gesamtkosten, wie Stadtkämmerer Jürgen Kilian das Gremium informierte. Im kommenden Jahr stünden auch größere Unterhaltungsmaßnahmen an. Ebenso würden die Betriebskosten fürs Freibad steigen.

Die Verwaltung habe sich daher über die Eintrittspreise der Schwimmbäder in den umliegenden Gemeinden informiert und die Gebühren neu kalkuliert, so der Kämmerer. In der Sitzung des Gemeinderates am 27. März 2023 wurde eine Erhöhung der Gebühren bereits eingehend vorberaten. Die Einzelkarte für Kinder steigt in der neuen Badesaison um 50 Cent auf 2,50 Euro, bei Erwachsenen von drei Euro auf 3,50 Euro. Die Zehnerkarte für Kinder kostet 22 Euro (bisher: 18 Euro) für Erwachsene 32 Euro (27 Euro), Saisonkarte für Kinder 30 Euro (25 Euro), Erwachsene 60 Euro (50 Euro), Familienkarte 130 Euro (105 Euro) Familienkarte für Alleinerziehende 70 Euro (60 Euro). Die Ausgabe von Feierabendkarten entfällt. Durch die Erhöhung der Badegebühren nimmt die Stadtkasse rund 10 600 Euro mehr an Badegebühren ein, bleibt im Ergebnis aber weit von einer tatsächlichen Kostendeckung entfernt. pal