Werke von Bach, Franck und Liszt

Bad Mergentheim. Im konzertanten Rahmen erklingt am Samstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr die historische Späth-Orgel der Marienkirche Bad Mergentheim. Der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen anspruchsvolle Werke von J.S. Bach, C. Franck (zum 200. Geburtstag) und F. Liszt. Die Organistin ist die junge Sizilianierin Sara Musumeci.

Sara Musumeci, geboren 1991 in Giarre, ist eine vielversprechende sizilianische Künstlerin, die trotz ihres jungen Alters auf ein beachtliches Curriculum Vitae schauen kann. Nach dem Studium der Kunstwissenschaft an der Universalität von Palermo, spezialisierte sie sich im Studium der Musikwissenschaft, welches sie mit Auszeichnung abschließt. Zahlreiche Meisterkurse in Sizilien (an der Sizilianischen Klavierakkademie) und an der Musikhochschule in Paris runden ihre Studien ab: Chorleitung bei Prof. Giuseppe Mignemi, Orgel bei den Professoren Perrucci, Mammarella, Catalucci, Cannizzaro und Oreni. Auch einen Meisterkurs in Orgelrestaurierung hat sie bei dem Orgelbauer Franco Olivieri abgeschlossen. Neben ihren konzertanten Tätigkeiten als Pianistin und Organistin, sei es solistisch als auch in Duo, und als Musikwissenschaftlerin, ist sie Chorleiterin in Giarre und leitet, seit 2015, Seminare zu Musikwissenschaft. Diese finden in Zusammenarbeit mit der Universität von Palermo sowie catanesischen Kunst- und Musikgesellschaften.

Sie ist Dozentin für Klavier am „Carlo Alberto dalla Chiesa“ Institut sowie am der Akademie „Music for life“ ( San Giovanni La Punta) und beim „Istituto di Alta Cultura - Tisia“ in Catania.

Im Jahre 2019 gewann sie den zweiten Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb in Rumänien und den ersten Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb in Malta. pm