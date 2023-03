Weichen für ausreichend Nachwuchs gestellt

Wachbach. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Zur Linde“ waren neben aktiven Mitgliedern der Wehr auch die Altersabteilung, die Jugendfeuerwehr sowie die Löschzwerge vertreten. Abteilungskommandant Stefan Walter wartete mit neuen Informationen und einem kurzen Resümee des vergangenen Jahres auf.

Schriftführer Dominik Mühleck blickte mit seinem Bericht nochmal auf das vergangene Jahr zurück. Nachdem man zu Beginn des Jahres durch die Coronaregeln im Übungsbetrieb noch sehr beschränkt war, wurde hier dennoch im Rahmen der Möglichkeiten viel mit kleineren Gruppen geübt. Im laufenden Jahr gab es dann wieder zahlreiche Übungsabende. So hatte man sich gut auf das neue Löschfahrzeug eingearbeitet und konnte die anfallenden acht Einsätze routiniert abarbeiten.

Nun folgte der Bericht der Jugendfeuerwehr. Nach der längeren Coronapause gab es dort große Veränderungen. Zum einen wurden Joshua Scheidel und Hannes Beyer neue Jugendwarte und zum anderen wurden die Jugendfeuerwehren Wachbach und Hachtel zusammengelegt. Zusammen mit Stefan Strauß, Jugendwart der Hachtler Jugendfeuerwehr, wurde so eine komplett neue Gruppe zusammengestellt. Bei gemeinsamen Kennenlernspielen, Übungen und der Arbeit mit dem neuen Feuerwehrauto wurde aus der neuen Gruppe schnell eine eingeschworene Truppe, die mit viel Spaß bei der Sache ist. Mit Highlights wie dem Gauditurnier in Oberbalbach,, der selbstgebauten Wasserrutsche oder dem 24-Stunden-Tag wuchs die Gruppe noch enger zusammen und die Betreuer konnten auf ein gelungenes Jahr zurückblicken.

Auch die ganz kleinen der Feuerwehr, die Löschzwerge, hatten ein ereignisreiches Jahr hinter sich gebracht, wie die Betreuerin Sandra Burkert berichtete. Highlights waren die Übung mit der aktiven Wehr sowie die gemeinsame Baumpflanzaktion unter dem Motto „Zukunft wächst“.

Ortsvorsteher Hermann Dehner dankte nach der Entlastung des Vorstands für deren Arbeit und freute sich, dass die Wehr trotz der turbulenten Coronazeit so ein gutes Team sei. Auch er hoffe, dass das neue Gerätehaus nun zeitnah gebaut werden kann und bedankte sich bei der gesamten Wehr für ihren Einsatz.

Anschließend überbrachte der Leiter der Feuerwehr, Karlheinz Barth, Grußworte und lobte zu Beginn den neu gegangenen Weg mit der Zusammenlegung der Jugendfeuerwehr. Es sei eine Win-Win-Situation für beide Abteilungen, die auch in Zukunft auf Nachwuchs für die aktive Wehr bauen können. Dass es mit dem Neubau des Gerätehauses nur schleppend vorangeht, begründete Barth mit der Absage der Planungsfirma, den damit einhergehenden neuen Ausschreibungen sowie Preissteigerungen, die man einbremsen wolle.

Auch Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Es wurden befördert Stefanie Mühleck zur Hauptfeuerwehrfrau, Joshua Scheidel zum Oberfeuerwehrmann sowie Tim Holch und Stefan Heuberger zum Hauptfeuerwehrmann.

Mit Dank an alle Anwesenden und mit einem kurzen Ausblick auf das laufende Jahr, in dem man unter anderem einen Maschinistenwettkampf abhalten und weitere Truppführer ausbilden will, beschloss man die Versammlung.