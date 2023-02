Sportart boomt auch in Hohenlohe

Main-Tauber-Kreis. Shooting-Star Gabriel Clemens hat die internationale Dartszene bei der WM in London mit dem Semifinaleinzug gleichermaßen überrascht wie begeistert. Die Sportart erhofft sich von diesem unerwarteten Abschneiden eine Sogwirkung – und einen deutlichen Mitgliederzuwachs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Dartliga Hohenlohe gibt es seit nahezu einem Vierteljahrhundert. Die Macher spüren jetzt schon die positiven Folgen von Clemens’ couragiertem Auftritt an der Themse. In der eben zu Ende gegangenen Saison waren rund 500 Aktive in 35 Mannschaften aktiv – mit steigender Tendenz. Sie sind in drei Spielklassen – Bezirksliga, A-Liga und B-Liga – mit verschiedenen Modi in Aktion.

Der Dartsport boomt auch in Hohenlohe. © Carsten Walther

Der Bezirk wird geführt von einem Fünfer-Vorstand: Vorsitzender Ralph Schober (Crailsheim), zweiter Vorsitzender Carsten Walther (Tauberbischofsheim), Ligaspielleiter Michael Sonntag (Crailsheim), Kassenwart Chris Hornberger (Ilshofen), Schriftführerin Sahra Koppke ( Creglingen).

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 37. Saison startet am 3. Juni Hohenloher Kultursommer bietet Klangvielfalt an spannenden Orten Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Umzug wegen Bombenfundes Mehr erfahren

Aus dem Altkreis Mergentheim waren in der abgelaufenen Spielzeit sechs Teams in allen Klassen am Start: Bezirksliga: Rocklegende (Spielstätte Rocklegende Bad Mergentheim), A-Liga: Crazy-Eagles (Spielstätte Bistro NO8 Bad Mergentheim), B-Liga: Eurofighters (Spielstätte City Treff Bad Mergentheim), Wachbach Warriors (HSV Clubheim Wachbach, ungeschlagener Meister in der B-Liga, neue Saison als Aufsteiger in die A-Liga), VfB Bad Mergentheim (Spielstätte Sportheim VfB Bad Mergentheim), Flying Sportsbar (Spielstätte Peters Sportsbar Creglingen).

Der VfB Bad Mergentheim meldet zur neuen Saison ein zweites Team in der A-Liga, weshalb somit in der neuen Spielzeit aus dem Altkreis Mergentheim sieben Mannschaften im Hohenlohe vertreten sind. Die anderen Mannschaften kommen aus Crailsheim, Schwäbisch Hall, Gerabronn und Künzelsau.

Am Samstag, 25. Februar, findet in Bad Mergentheim in der Rocklegende das Saisonabschluss-Turnier der A-Liga ab 16 Uhr statt.