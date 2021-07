Eine qualifizierte Kinderbetreuung in den anstehenden Sommerferien trotz Corona-Beschränkungen wird es in Bad Mergentheim auch in diesem Jahr wieder mit der großen „Spielstraße“ für alle 6- bis 13-Jährigen geben.

Das Projekt wird in den letzten drei Ferienwochen werktags stattfinden (23. bis 27. August; 30. August bis 3. September sowie 6. bis 10. September). Die Betreuung umfasst die

...