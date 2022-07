Sinfoniekonzert im Kursaal

Bad Mergentheim. Zu einem Sinfoniekonzert kommt das Grünewald-Orchester Tauberbischofsheim mit seinem Dirigenten Felix Krüger am Samstag, 23. Juli um 19.30 Uhr in den Kurhaus-Kursaal nach Bad Mergentheim. In den letzten Jahren widmete sich das Orchester der Musik aus Italien, Schottland und Amerika. Bei diesem Konzert kommt die Musik aus Frankreich. Zu hören sein wird an diesem Abend die Ouvertüre zu Carmen, der berühmten Oper des Komponisten Georges Bizets sowie eine hochvirtuose Fantasie für Soloflöte und Orchester von François Borne über Melodien dieser Oper.

Des weiteren kommt zu Gehör Bizets erste Arlesienne-Suite und Joseph Haydns Sinfonie „La poule“, die Henne, die er in Paris komponiert hat. Der Solist ist an diesem Abend Gabriel Weber, der als Schüler das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim besuchte, seit vielen Jahren im Grünewald-Orchester mitwirkt und nun kurz vor seinem Examen an der Musikhochschule Würzburg steht. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.