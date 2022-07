Polizei zu Hause - jetzt wird's für Jugendlichen teuer

Bad Mergentheim. Ein Polizeibeamter war am Freitag, gegen 20 Uhr, nach Dienstende mit seinem Krad auf der Wilhelm-Frank-Straße in Bad Mergentheim in Richtung Edelfingen unterwegs. Plötzlich fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad, von hinten kommend, neben das Krad und forderte dessen Lenker zu einem Rennen heraus. Da dies von dem Polizeibeamten aus verständlichen Gründen verneint wurde, beschleunigte der 17-Jährige sein Krad und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Als der Raser später von einer uniformierten Streife aufgesucht und auf sein strafbares Verhalten hingewiesen wurde, war das Erstaunen groß. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen dem Versuch, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchzuführen.

