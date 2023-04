Bad Mergentheim. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Photovoltaik lohnt sich – jetzt aktiv werden!“ veranstaltet die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH gemeinsam mit der Naturschutzgruppe Tauber-grund, der Kurverwaltung Bad Mergentheim sowie dem Solar Cluster Baden-Württemberg und dem Photovoltaik-Netzwerk Heilbronn-Franken einen Informationsabend „Photovoltaik, Speicheranlagen und Steuern“.

Angesprochen sind alle privaten Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sowie alle Photovoltaik-Interessierten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. Mai, um 18.30 Uhr im Kurhaus-Kursaal in Bad Mergentheim statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, Anmeldung ist erforderlich.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Überblick zu den Themen Photovoltaik, Speicheranlagen und Steuern. Die Referenten und Photovoltaik-Experten geben Informationen aus der Praxis und erklären, auf welche Themen besonders geachtet werden sollte und welche Möglichkeiten sich für Betreiberinnen und Betreiber bei einer Investition ergeben. Zudem wird erklärt, wie der Eigenverbrauch ermittelt werden kann. Auch eingegangen wird auf die aktuellen Regelungen zur Besteuerung von PV-Anlagen sowie Möglichkeiten für Mieterinnen und Mieter, die sich durch Balkonkraftwerke ergeben.

Photovoltaik-Experte Vincent Clarke vom energieZENTRUM Schwäbisch Hall gibt einen Überblick zur aktuellen Photovoltaik-Praxis.

Ebenso werden Finanzierungsmodelle regionaler Banken von den jeweiligen Ansprechpartnern vorgestellt.

Anmeldungen sind über die Webseite www.ea-main-tauber-kreis.de der Energieagentur Main-Tauber-Kreis oder per E-Mail an nadi-ne.hofmann@main-tauber-kreis.de unter Angabe der Kontaktdaten möglich.

Auf der Website sind der Ablauf und weitere geplante Projekte und Veranstaltungen abrufbar.. lra