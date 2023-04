Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fachkräftemangel auch in Behörden und Ämtern Offene Stellen bereiten Behörden immer mehr Probleme

Ob im Handwerk, in der Pflege oder in der Betreuung – überall fehlen Fach- und Arbeitskräfte. Wie sieht es diesbezüglich in unseren Rathäusern und Behörden aus? Auch nicht besser, erfuhr die Redaktion auf Nachfrage.