„Im Rahmen der im vergangenen Jahr angekündigten gruppenweiten Strukturanpassungen schließt Müller Martini sein Werk in Bad Mergentheim per 30. September 2021.“ Diese traurige Nachricht erhielt die Redaktion aus der Schweizer Unternehmenszentrale. Die Stadtverwaltung reagiert in einer ersten Stellungnahme mit großem Bedauern, während die Gewerkschaft IG Metall „Gier und Gewinnmaximierung“

...