Lieder verschiedener Epochen

Bad Mergentheim. Nachdem die Weihnachtsmusik des Chor Cappella Nova in den letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, freut sich der Chor, dass sie dieses Jahr am Sonntag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche wieder stattfinden kann. Der Eintritt ist frei.

Unter der Leitung von Karl Rathgeber erklingen am vierten Advent wieder bekannte und beliebte Advents- und Weihnachtslieder in Chorsätzen aus verschiedenen Epochen. Bei einigen der Lieder ist das Publikum zum Mitsingen eingeladen. Abgerundet wird das Programm durch zwei Orgelbeiträge von Kantor Lucas Ziegler und die Weihnachtskantate „Willkommen, süßer Bräutigam“ für zwei Soprane, Violine, Blockflöte und Basso continuo, die von Mitgliedern des Chores musiziert wird. Die Sänger freuen sich darauf, die Zuhörer mit diesem festlichen Konzert auf das Weihnachtsfest einzustimmen.