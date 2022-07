KulinarischesKurparkfest

Bad Mergentheim. Der Kurpark Bad Mergentheim verwandelt sich am Samstag, 16. Juli wieder in ein Sommer-Open-Air-Gelände mit vielen Attraktionen: Ein vielseitiges musikalisches Programm auf drei Aktionsbühnen und in der Wandelhalle, ein buntes Kinderprogramm und Fußball-Billard – um nur einige Attraktionen zu nennen. Hinzu kommen etwa 15 000 bunte Kerzenlichter, die den Kurpark eine Nacht lang zauberhaft illuminieren.

Auch das kulinarische Angebot ist abwechslungsreich. Zusammen mit örtlichen Vereinen und gastronomischen Anbietern bietet die Kurverwaltung eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen an. Entlang der Kurkolonnaden und im Bereich der Wandelhalle gibt es die deftigen Speisen oder man gönnt sich eine süße Leckerei. In diesem Bereich findet man ebenfalls Cocktails, Fruchtsäfte und Bowle, jeweils mit und ohne Alkohol.

Auch im Klanggarten gibt es ein Speisenangebot, bei kühlen Getränken lässt es sich dort gemütlich sitzen. Kuchen, Eis und Cocktails gibt es beim Café Amadeus. Außerdem findet man in diesem Bereich den Crêpes-Stand. Auch für Kinder wird es vielfältig und kurzweilig. Von der Kindereisenbahn über eine Hüpfburg und Kinderschminken bis hin zu Fußball-Billard und der großen Illumination wird sicher keine Langeweile aufkommen. Um den Kurpark für die Illumination vorzubereiten, können wie jedes Jahr Kinder zwischen acht und zwölf Jahren beim Aufstellen und Anzünden der bunten Lichter mithelfen. Alle Freiwilligen treffen sich dazu um 19.15 Uhr auf der Wiese zwischen Oktogon und Best Western Premier Parkhotel. Das Fest beginnt um 15 Uhr und klingt zum Abschluss mit den Wasserspielen und ihren Lichteffekten gegen Mitternacht festlich aus. Der Eintritt zum Kurparkfest ist kostenpflichtig, Kinder bis 15 Jahre sind frei. pm