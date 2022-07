Klaus Breiter übernimmt Vorsitz

Wachbach. Klaus Breiter ist der neue Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Wachbach. Das hat der Verein bei seiner Jahreshauptversammlung beschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals fand die Versammlung im Rahmen des Sommergrillabends am Ritterplatz statt, bedingt durch die Corona-Epidemie mit eineinhalb Jahren Verspätung.

Vorsitzender Herbert Frey freute sich, dass neben Ortsvorsteher Hermann Dehner auch einige auswärtige Mitglieder gekommen waren. Bei der Totenehrung gedachte man sechs verstorbener Mitglieder, unter ihnen auch Ehrenmitglied Oskar Hettenbach. Dieser hatte sich 1988 bei der Neuaktivierung des Vereins in seiner damaligen Funktion als Kreisbeauftragter für Obst- und Gartenbau mit seinen Ideen besonders eingebracht. Der Verein konnte in den letzten zweieinhalb Jahren drei neue Mitglieder verzeichnen, aktuell weist er damit 108 Mitglieder aus.

Mehr zum Thema Hauptversammlung TSV Kembach ernannte Ehrenmitglieder Mehr erfahren

Nach Berichten des Schriftführers Otto Schäfer sowie des Kassiers Erich Letter und Stellungnahme der Kassenprüferin Melanie Walter nahm Ortsvorsteher Dehner die Entlastung und Wahl des Vorstands vor. Es ist so wie zum Teil in anderen Vereinen: auch in Wachbach sind die Alten sind wieder die Neuen. Deshalb war es erfreulich, dass der bisherige Veranstaltungsorganisator Klaus Breiter den Vorsitz übernommen hat. Das Amt des Schriftführers wurde von Otto Schäfer an Doris Amm übergeben. Alle weitere Ausschussmitglieder wurden bei der Neuwahl bestätigt. Der neue Vorsitzende bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er ging in seiner Antrittsrede auf noch zwei Veranstaltungen in diesem Jahr ein.

Am 10. September findet eine Führung auf dem Schulbauernhof in Pfitzingen statt. Dieser ist der einzige staatliche Schulbauernhof in Deutschland. Er wird vom ehemaligen Wachbacher Thomas Löhr geleitet. Am 19. November geht es um Hochprozentiges. Besichtigt wird unter Einbezug von Geruchs- und Genussproben die Brennerei des Vereinsmitglieds Bernhard Herz in Bad Mergentheim. Natürlich ist da auch ein herzhaftes Vesper eingeplant. Am 10. Dezember findet die Weihnachstfeier im Gasthaus zur Linde statt.

Zum Schluss des offiziellen Teils erhielt der scheidende Vorsitzende Herbert Frey vom ehemaligen Vorsitzenden Karl Wolfarth für seine in nahezu 22 Jahren geleistete Arbeit einen Geschenkgutschein. Auch er rief die Mitglieder auf, junge Familien anzusprechen, um Interesse für Obst- und Gartenbaugestaltung zu erwecken und dem Verein beizutreten.