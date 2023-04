Kehrtwende in Dainbach

Dainbach. 40 Bürger trafen sich am vergangenen Samstag, um rund um Dainbach die Landschaft von Müll zu befreien. Die Altersspanne ging von vier Monaten bis 72 Jahre und ist ein neuer Teilnahmerekord. Die Jugendfeuerwehr mit ihrem Leiter Ronny Deubel war auch zahlreich vertreten. Um 10 Uhr traf man sich am Dorfgemeinschaftshaus und die Gruppen, ausgerüstet mit Warnwesten und Müllsäcken, strömten in alle Richtungen aus. Was alles aufgesammelt wurde, lässt manchen nur noch staunen. Sogar eine lebensechte Gummipuppe, eingehüllt in Handtücher und Plastikfolie wurde gefunden, was doch einige Irritationen bei den Verantwortlichen auslöste. Man kontaktierte die Polizei, die auch schnell vor Ort war und die Sache zum Guten aufklären konnte. Bei Leberkäsweckle und Getränken ging die Aktion zu Ende. Den Dank an alle Helfer sprach Ortsvorsteher Thomas Faulhaber aus. PM/Bild: Faulhaber

