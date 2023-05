Kandidaten und Wähler gesucht

Bad Mergentheim. Eine große Party für Jugendliche, ein Kunstwettbewerb und die bevorstehende Neuwahl des Gremiums waren Thema der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderates, die von Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn geleitet wurde.

Erstes Thema der Sitzung war eine Party für Jugendliche in Kooperation mit dem SWR-Radiosender „Das Ding“, welche am Freitag, 28. Juli, auf dem ehemaligen Sägewerks-Gelände an der Bahnlinie („Rudolph-Areal“) stattfinden soll.

Bereits im Spätsommer 2019 fand in der Kurstadt eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Sender statt. Von „Das Ding“ gäbe es bereits eine Zusage. Außerdem liefen bereits Absprachen mit einer Technikfirma, sowie mit der Distelhäuser Brauerei für die Bereitstellung von Getränken.

Die Party soll im voraus mit Plakaten und Flyern beworben werden. Manuela Zahn lobte als Vorsitzende des Jugendgemeinderates das Engagement der Mitglieder. Ein weiteres Thema war der bevorstehende Kunstwettbewerb am Mittwoch, 7. Juni, welcher sich an Kinder und Jugendliche wendet. Diese sollen die Möglichkeit haben, ein Bild zu malen, welches anschließend von einer Jury bewertet wird.

Geplant ist, einige der Bilder anschließend in einer Sparkassen-Filiale auszustellen, wobei es dabei noch keine offizielle Zustimmung seitens der Sparkasse gibt. Für den Wettbewerb wurde im Vorfeld eine Altersobergrenze von 18 Jahren festgelegt. Grund dafür sei die fehlende Besteuerung, sobald das Projekt als Kinderferienprogramm eingestuft werde. Geklärt werden sollte ebenfalls die Frage der Finanzierung.

Uneinig ist man sich über die Frage, ob es eine Teilnahmegebühr geben werde oder ob die Finanzierung über freiwillige Spenden der Teilnehmer oder ihren Angehörigen laufen soll. Außerdem kam von Manuela Zahn der Vorschlag über einen Waffelverkauf nachzudenken, welcher nach ihrer Erfahrung immer sehr gut läuft. Weil bei der letzten Wahl des Jugendgemeinderates die nötige Wahlbeteiligung von 25 Prozent knapp verfehlt wurde, ist der Jugendgemeinderat seitdem nur kommissarisch im Amt (wir berichteten). Darum bemüht man sich bis zur nächsten Wahl genug Jugendliche sowohl für die Kandidatur als Ratsmitglied, als auch für den Urnengang zu motivieren. Um neue Kandidaten zu finden, sollen unter anderem Jugendliche angesprochen werden, welche sich bereits in der Schüler-Mit-Verantwortung der einzelnen Schulen engagieren. Außerdem wird es Vorträge und Präsentationen an Bad Mergentheimer Schulen geben, um Jugendliche für die Kandidatur zu begeistern. Auch ein Video ist in Planung, zu dessen Mitwirkung sich alle Mitglieder des Rats bereit erklärten. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass rechtzeitig Kandidaten feststehen, damit sich diese dann im September in den Schulen vorstellen können.