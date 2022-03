Jugend setzt in Bad Mergentheim klares Zeichen

Die Demonstration der Kaufmännischen Schule und weiterer Bildungseinrichtungen mit rund 850 Teilnehmern war wichtig und ein deutliches Zeichen aus Bad Mergentheim an die Welt: Gegen Krieg und für Frieden!

Die Versammlung reiht sich ein, in die weltweite und zum Glück wieder wachsende Friedensbewegung.

Die jungen Rednerinnen und Redner auf der Bühne vor dem Alten Rathaus in der Kurstadt sparten nicht an klaren und bewegenden Worten. Sie warben für Toleranz und Zusammenhalt, die Freiheit und das friedliche Miteinander. Sie distanzierten sich von Krieg und Gewalt. Sie wünschen sich für ihre Mitmenschen, ihre Familien und sich selbst im Jahr 2022 Frieden – und zwar überall.

Sie wollen weder den Kalten Krieg, noch die Zeiten der Weltkriege zurück. Wir alle dachten, das hätten wir hinter uns gelassen. Doch nun wurden wir eines Besseren belehrt: von Putin und seinen Kreml-Getreuen.

Neue Gräben und neues Leid tun sich in Europa auf und die freie Welt muss lautstark und unmissverständlich dagegen halten, mit Solidarität, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Diplomatie, aber auch mit Sanktionen gegen die Aggressoren und die sie Unterstützenden. Es gilt gemeinsam aufzustehen und Zeichen zu setzen. So wie es auch am Montag in der Kurstadt geschah!