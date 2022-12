Jufa äußert sich zum Projekt-Aus

Bad Mergentheim. Gerhard Wendl ist Soziologe und hat mit der Jufa-Holding Österreichs größte Hotelkette aufgebaut, die mittlerweile auch mehrere Häuser in Deutschland betreibt. Eigentlich hätte solch ein Betrieb auch in Bad Mergentheim im ehemaligen Städtischen Altenpflegeheim installiert werden sollen. Doch Wendl und seine Mitstreiter haben sich jetzt dazu entschlossen, auf das Vorhaben in der Kurstadt zu verzichten. „Es hat sich wirtschaftlich einfach nicht mehr rentiert“, teilt er im FN-Gespräch mit. Die Region sei für sein Unternehmen aber nach wie vor interessant. Deswegen werde man die Augen offen halten.

