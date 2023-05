Instrumente zum Ausprobieren

Bad Mergentheim. Mit einer Reihe von Veranstaltungen bringt die städtische Jugendmusikschule Bad Mergentheim den Frühling und Sommer zum Klingen.

Los geht es am Samstag, 6. Mai, mit dem „Tag der offenen Musikschule“, der von 14 bis 18 Uhr im und am Grundschulgebäude Stadtmitte stattfindet.

Schülerinnen und Schüler geben Konzerte und Interessierte haben die Möglichkeit, einen Einblick in das vielfältige Unterrichtsangebot zu bekommen.

Unter dem Motto „Musik-Zirkus“ präsentieren Kinder der Elementaren Musikpädagogik ihre Beiträge, die sie in den vergangenen Wochen einstudiert haben. Für die Musik im Zirkus sorgen das Jugendblasorchester, das Streicherensemble und weitere Musikschülerinnen und -schüler mit ihren Instrumenten. Es gibt viel zu sehen und zu hören.

Im Anschluss daran findet das Instrumente-Ausprobieren für alle Interessierten statt, die dafür angemeldet sind. Gelegenheit für informative Gespräche gibt es an diesem Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag, 14. Mai, veranstaltet die Jugendmusikschule ihr Jahreskonzert in der Wandelhalle. Es beginnt um 15.30 Uhr und verspricht ein breitgefächertes Musikprogramm.

Das Jugendsinfonieorchester Bad Mergentheim gibt sein Jahreskonzert am Freitag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle.

Kooperationspartner für dieses Orchester-Projekt sind das Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim und die Musikschule Lauda. Unter der Leitung von Andreas Berge und Wolf Reucher erwartet die Besucherinnen und Besucher eine große Vielfalt an besonderen Orchesterstücken.

Am Samstag, 1. Juli, findet in der Musikschule Bad Mergentheim der „Schnuppertag“ für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt. Er steht unter dem Motto „Musik – genau mein Ding!“. Hier können Instrumente unter fachkundiger Anleitung in die Hand genommen und ausprobiert werden. Außerdem laden verschiedene Ensembles zum Mit-Musizieren ein. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Jugendmusikschule ist frei. stv