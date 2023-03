Innenstadt-Themen in Bad Mergentheim im Fokus

Oberbürgermeister Udo Glatthaar äußert sich in einer längeren Stellungnahme und teilt mit: „Es ist aus Sicht der Verwaltung wichtig, die Innenstadt-Themen in den bereits laufenden Prozessen zu strukturieren und voranzubringen. Das heißt: Im ersten Schritt steht zunächst die weitere Umsetzung der ‚Innenstadt-Beratung‘ inklusive ‚Innenstadt-Check‘ in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband und

...