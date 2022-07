Innenstadt gesperrt

Bad Mergentheim. Aufgrund des 15. Stadtlaufs ist die Innenstadt an diesem Samstag, 9. Juli, für den Gesamtverkehr ab dem Nachmittag gesperrt. Hiervon betroffen sind die Ochsengasse, Teile der Unteren Mauergasse, Mühlwehrstraße, Ledermarkt, Nonnengasse, Kapuzinerstraße und der Deutschordenplatz. Die Sperrung dauert laut Stadtverwaltung von zirka 14 bis 22 Uhr. Die Stadt weist darauf hin, dass im gesamten Bereich der Laufstrecke, ein Haltverbot angeordnet wird, daher empfiehlt die Verwaltung den Anwohnern, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb der Sperrung abzustellen. Während der Laufveranstaltung ist ein Ein- und Ausfahren in die oben genannten Straßenzüge nicht möglich. Ein Ausfahren aus der Frommengasse und Türkengasse kommend in die Kapuzinerstraße nach rechts auf die Igersheimer Straße, ist möglich. Unzulässig im abgesperrten Bereich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Das Parkhaus „Kaufhaus Kuhn“ sowie die Funkengasse können über den Hans-Heinrich-Ehrler-Platz über die übliche Wegführung mit dem Pkw erreicht werden. Fußläufig werden alle Betriebe der Innenstadt erreichbar sein. Das Polizeirevier und der Parkplatz am Schloss können über die Bahnhofstraße und Münzgasse angefahren werden. Der Stadtbusverkehr kann am Samstag die Haltestellen Marktplatz und Gänsmarkt nicht bedienen. Fahrgäste sollten an der Haltestelle Altstadt/Schloss oder Hans-Heinrich-Ehrler-Platz zu- oder aussteigen. stv/sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1