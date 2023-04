Gute Zusammenarbeit in der Chorgemeinschaft

Althausen. Die Freude, nach der Corona-Pause endlich wieder singen zu dürfen, stand im Mittelpunkt der Generalversammlung des Gesangvereins Althausen. Nur der fehlende Nachwuchs für den Verein trübte die gute Stimmung.

„Mit neuem Elan“, so führte der Vorsitzende Helmut Sonntag nach Begrüßung und Totenehrung aus, habe man seit Mai 2022 wieder im Probenraum im Rathaus singen können. Chorleiter Peter Ruppert und alle Aktiven des Vereins seien glücklich, dass man seitdem wieder ohne Einschränkungen proben könne. Seinen ersten Auftritt habe die Chorgemeinschaft Althausen-Edelfingen dann am 17. Juli beim Chorfest „Singendes Hohenlohe“ in Weikersheim gehabt. Die Bürger hätten sich über das Singen am Ehrenmal und bei den Seniorennachmittgen gefreut. Nachdem man im Edelfinger Rathaus einen neuen Raum für die Chorproben gefunden habe, könne man jetzt die Lieder auch wieder in Edelfingen einstudieren.

Ständige Aufgabe

28 Chorproben und Auftritte habe es im letzten Jahr gegeben. Der Verein habe 43 Mitglieder, elf aktive und 31 fördernde. Gerne ehre er die fleißigsten Probenbesucher Bettina Teupe und Theo Eras mit einem Präsent. Besonderen Dank gebühre Theo Eras, der den Chorleiter bei Verhinderung immer vertrete, und der Notenwartin Anneliese Gründer. Mitgliederwerbung bleibe, wie bei vielen anderen Chören auch, eine ständige Aufgabe. „Vor allem bei den Männern wird es langsam eng“.

Von traurigen und erfreulichen Ereignissen berichtete detailliert Schriftführerin Franziska Hopf. Auch gesellige Ereignisse wie den sommerlichen Grillabend wusste sie zu nennen. Chorleiter Peter Ruppert würdigte in seinem übermittelten Grußwort die überwiegend positive Resonanz auf die sängerischen Auftritte. Sehr gefreut habe er sich, dass sich Anfang 2022 so viele Sängerinnen und Sänger an den Proben beteiligt hätten – das habe zu seinem Bedauern später etwas nachgelassen. Für die Zukunft wünsche er sich einen regelmäßigen Probenbesuch, denn bei den anstehenden Terminen solle sich der Chor gut präsentieren. Neue Sänger zu gewinnen, wäre ein „schönes Ziel“, er als Dirigent freue sich schon auf das Lernen neuer Lieder und gut gelungene Konzerte. Kassiererin Ingrid Weiß berichtete von der soliden Kassenlage, Kassenprüfer Dieter Volkert bestätigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. „Ihr habt alle gute Arbeit geleistet“, betonte Karin Stephan, Vorsitzende vom „Gesangverein 1857 Edelfingen“, und „es klappt prima mit der Zusammenarbeit zwischen Althausen und Edelfingen“. Auf ihren Antrag hin beschloss die Generalversammlung einstimmig die Entlastung des Vorstands.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Amtsträger einstimmig wiedergewählt. Der Vorstand besteht damit weiterhin aus Helmut Sonntag als Vorsitzendem, Bettina Teupe als 2. Vorsitzenden, Ingrid Weiss als Kassiererin, Franziska Hopf als Schriftführerin, Dieter Volkert und Ulrike Stütz als Kassenprüfern. Zum Beirat gehören Anneliese Gründer (Sopran), Bettina Teupe (Alt), Werner Hopf (Tenor) und Theo Eras (Bass). Notenwartin ist Anneliese Gründer, Fahnenträger Werner Volkert.

Für das Jahr 2023 sind bereits folgende Auftritte geplant: 6. Mai Singen bei der Einweihung von Kindergarten und Grundschule Edelfingen, 19. November Singen zum Volkstrauertag in Edelfingen, 26. November Singen zum Totensonntag in Althausen, 10. Dezember Seniorennachmittag Edelfingen und 17. Dezember Seniorennachmittag Althausen. peka