Gernot-Uwe Dziallas zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Bad Mergentheim. Der CDU-Stadtverband Bad Mergentheim und der CDU-Ortsverband Bad Mergentheim führten ihre Hauptversammlungen durch. Bei beiden Verbänden standen Neuwahlen und Ehrungen auf dem Programm.

Bei den Wahlen des CDU-Stadtverbandes Bad Mergentheim wurde Andreas Lehr als Stadtverbandsvorsitzender wiedergewählt. Nach über 21 Jahren als Ortsverbandsvorsitzender gab Gernot-Uwe Dziallas den Vorsitz des Ortsverbandes ab. Wolfgang Herz wurde als sein Nachfolger zum Ortsverbandsvorsitzenden gewählt. Die Versammlung ernannte Gernot-Uwe Dziallas in Würdigung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden.

Stadtverbandsvorsitzender Andreas Lehr ging in seinem Bericht auf die Ergebnisse und Anregungen der Bürgerschaft aus den Vor-Ort-Terminen der CDU-Fraktion und des CDU-Stadtverbandes im gesamten Stadtgebiet ein. Zudem konnte er das neue Medienkonzept des Stadtverbandes darstellen, welches auch eine neue Homepage umfasst, die von Ulrich Boelcke der Versammlung präsentiert wurde.

Der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Bad Mergentheim setzt sich künftig wie folgt zusammen. Als Stadtverbandsvorsitzender wurde Andreas Lehr im Amt bestätigt. Stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende sind Wolfgang Herz, Swantje Popp und Volker Sturm. Als Schatzmeister wurde Bruno Tremmel wiedergewählt. Das Amt des Pressesprechers bekleidet weiterhin Oliver Bauer. Neu ins Amt gewählt wurden Maria-Elisabeth Petzl als Schriftführerin und Ulrich Boelcke als Digitalbeauftragter.

Die Versammlung wählte zudem als Beisitzer in den Stadtverbandsvorstand: Sebastian Bachmaier, Wolfgang Baier, Martin Beck, Stephan Bug, Gernot-Uwe Dziallas, Karl-Hans Firsching, Benjamin Hötzel, Hedwig Lanig, Christian Müller, Hubert Rothenfels, Birgit Teufel und Anita Weinig-Kleinhans.

Für langjährige Mitgliedschaft standen zur Ehrung Hans Kuhn, Franz Moehler, Pius Bopp, Johannes Bauer, Anita Weinig-Kleinhans, Karl Nies, Elke Bühlen, Andreas Hochbein, Elmar Landwehr, Maria-Elisabeth Petzl, Bernhard Rüdenauer und Horst Hollenbach an. Die Ehrungen wurden vom Kreisvorsitzenden der CDU Main-Tauber und Vizepräsidenten des Landtags von Baden-Württemberg Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL durchgeführt.

Er ging auf die Herausforderungen zur weiteren Bewältigung der Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine ein und zeigte die positive Entwicklung in Bad Mergentheim in den zurückliegenden Jahren auf. Als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Kurverwaltung wies er auf die großen Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt durch die Sanierung der Wandelhalle und die Realisierung des MediSpa-Projektes im Kurbereich hin. Reinhart dankte Gernot-Uwe Dziallas für sein herausragendes Engagement und überreichte ihm als Anerkennung die Konrad-Adenauer-Medaille der CDU.

Die vorhergegangene Versammlung des CDU-Ortsverbandes Bad Mergentheim brachte folgende Ergebnisse bei der Wahl des Ortsverbandsvorstandes. Als neuer Vorsitzender wurde Wolfgang Herz gewählt. Stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende sind weiterhin Hariolf Scherer und Manuela Zahn. Die Versammlung bestätigte Wolfgang Baier als Schatzmeister und Martin Moore als Schriftführer in ihren Ämtern. Als Beisitzer im Ortsverbandsvorstand wurden gewählt: Hanspeter Fernkorn, Karl-Hans Firsching, Michaela Fischer, Hans Herschlein, Andreas Huck. Gernot-Uwe Dziallas gehört dem Vorstand künftig als Ehrenvorsitzender an.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar stellte in seinem Grußwort die aktuelle Stadtentwicklung mit einer Vielzahl an Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindergärten dar. Darüber hinaus ging der Oberbürgermeister auf die geplanten Projekte im Rahmen der Landesgartenschau sowie die im Haushaltsplan 2023 in der Kernstadt und in den Stadtteilen geplanten Maßnahmen ein. cdu